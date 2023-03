Sebija priznala da nema diplomu magistra, ali umjesto nje nudi uvjerenja i rješenja

Saga s magistarskom diplomom Sebije Izetbegović se nastavlja.

Novi "dokazi"

Supruga predsjednika SDA odlučila je ponuditi novi "dokaz" u prilog svom akademskom obrazovanju. No čini se da sa svakim novim "dokazom", Sebija sebe samo dodatno ukopava.

Nakon što je na televiziji mahala indeksom i diplomama s nekakvih kurseva, mnogi su postavljali pitanje zašto Sebija Izetbegović naprosto ne pokaže diplomu magistrice.

Sada se pak oglasila na svom Facebook profilu, priznajući da ona diplomu magistra uopće i ne posjeduje. Razlog za to je, navodi, to što joj diploma navodno nikad nije ni odštampana, no umjesto nje nudi uvjerenja o položenim ispitima.

- Od 1.097 magistara, njih 510 nije podiglo diplomu jer je fakultet nije odštampao niti ih pozvao da je preuzmu. Umjesto toga, fakultet je izdao uvjerenje o položenom magistarskom ispitu koje je magistrima bilo dovoljno i važilo je kao diploma - napisala je Izetbegović na svom Facebooku.