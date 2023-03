Čamdžić: Ne iznenađuje me da se SDA nije ogradila od Zahiragićevog govora mržnje

Mirsad Čamdžić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH (Naša stranka) gostujući u emisiji Špica na TV SA, osvrnuo se na govor mržnje i tvit Harisa Zahiragića. Do sada se nije oglašavao o ovoj temi na društvenim mrežama. Smatra da je javni prostor, dosta kontaminiran, i izrazio žaljenje što uopšte mora da govori o tome.

-Nesretni tvit, koji je izazvao lavinu reakcija, iznenadio me, i pogodilo me posebno to što me je gospodin Zahiragić okarakterisao kao “balijskog psa”. Užasavam se da kažem to naglas, imam porodicu, i jako je teško nositi to breme, kazao je Čamdžić, kazavši kako nije iznenađen da se SDA nije ogradila i osudila ovakav govor mržnje.

-Jako sam razočaran, i nadam se da će javne ličnosti prestati da koriste govor mržnje u javnom prostoru.