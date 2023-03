Podignuta optužnica protiv Mirnesa Forića: Ukrao 2.200 KM iz dvije džamije

Mirnes Forić (19) iz Brčkog optužen je da je opljačkao dvije džamije u tom gradu, iz kojih je odnio 2.200 KM.

Protiv njega je optužnicu podiglo Okružno javno tužilaštvo Brčko, a potvrdio nadležni sud.

Tereti se za dvije teške krađe iz džamije na Dizdaruši i iz Savske džamije.

Prema optužnici, prva krađa za koju ga terete desila se 8. novembra 2022. godine od 13.50 do 14 sati., u Ulici 4. juli u Brčkom.

Ušao u mekteb

- U namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, svjestan da oduzima tuđe stvari, što je i htio, došao je do otključanih ulaznih vrata vjerskog objekta, džamije Dizdaruša, ušao u unutrašnjost do prostorije Mekteba, sakrio se u džamiji do odlaska vjernika - navodi se u optužnici.

Zatim je otišao do toaleta, gdje je pronašao kliješta i vratio se do sefa koji je bio pričvršćen uza zid u prizemlju.

Pomoću pomenutog alata i fizičke snage odvojio je sef od zida, u kome je bilo oko 2.000 KM. Potom je sa sefom kroz prozor pobjegao iz džamije.

Druga džamija

Također, terete ga da je od početka novembra pa 10. novembra 2022. godine u Ulici Konačko brdo opljačkao još jednu džamiju.

- U namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, svjestan da oduzima tuđe stvari, što je i htio, došao je do Savske džamije i sa bočne strane skinuo odvodnu rešetku i komarnik sa otvorenog prozora, ušao u suteren, zatim se popeo u centralni dio džamije - navodi se u optužnici.

Optuženi je iz otvorene metalne kase uzeo novac u raznim apoenima u iznosu oko 200 KM, nakon čega je pobjegao.

- Dakle, tuđu pokretnu stvar oduzeo je drugome s ciljem da njenim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist, a stvar je ukradena iz vjerske zgrade, čime je učinio produženo krivično djelo teška krađa - navodi se u optužnici.