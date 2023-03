Čovjek koji je razotkrio Sebiju Izetbegović: Dao sam joj marke da preko veze upiše postdiplomski

Priča o "položenim" ispitima Sebije Izetbegović možda se nikada ne bi otkrila da nije bilo političkog imigrant Muradifa Pajta, koji se početkom rata vratio na ove prostore.

– Ja sam bio imigrant u Švedskoj pa u Njemačkoj. U Zagreb sam prvi put došao sredinom novembra 1991. godine. Otamo sam odlazio u Sarajevo i tako bio i na 2. kongresu SDA kao Alijin gost. I tada sam upoznao svoju buduću suprugu. U Zagreb sam se vratio negdje u februaru iduće godine, a vjenčali smo se na prvi dan proljeća. Od tada sam počeo živjeti u Zagrebu – rekao je Pajt za Slobodnu Dalmaciju, koji danas živi na relaciji SAD – RH – BiH.

Prvo upoznavanje

Sebiju Izetbegović je upoznao krajem juna, početkom jula 1992. godine, kada je, na molbu poznate zagrebačke porodice Šabić, primio kao gošću u svoj stan na adresi Drage Gervaisa 10/4. Na toj adresi živjela je zajedno s Muradifom, njegovom suprugom, punicom i bratom. Svi su oni dijelili isti krov nad glavom i hranu te bili svjedoci Sebijina pokušaja studiranja u hrvatskoj metropoli.

– Ona je uistinu upisala poslijediplomski na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, ali preko veze, jer nije bilo nikakve osnove. Ja sam ga platio 4.500 njemačkih maraka. Mene je molio Salem Šabić, njemu sam dao novac, a upisali su je on ili neko od njegovih poznanika. Dobila je i indeks.

Nastava je, kao i svake godine, počela sredinom oktobra 1992., ali je Sebija Izetbegović u tih mjesec i po ili dva, dok nije otišla u Tursku, na fakultetu bila samo jedanput, i to da uzme kutu, bijeli mantil. I više nikada tamo nije otišla jer je ni ja, ni bilo ko drugi do decembra 1993., kada sam otišao u SAD, nismo vidjeli, pročitali, čuli da je na teritoriju RH, kamoli da je polagala neki ispit. Da bi ga polagala, morala je ići na predavanja. Ako je nije bilo na njima, ako nije bila u Hrvatskoj, pa kako je onda mogla polagati – pita se Pajt.

Nije bilo pomena o fakultetu

– Moj šura, suprugin brat, bio je Sebijin vozač i 24 sata dnevno na raspolaganju joj. Odvezi je, ostavi je, dođi po nju, vrati ili vozi negdje drugdje, to je bio njegov zadatak. Ni on, a ni ona nikada nisu pričali da su bili na fakultetu, već u klubu Gradačac, kod tetke Ume, s onim i ovim komandantom Armije BiH. Jedino ako nisu svi generali, počevši od Jaganjca, preko Pohare i Šaje Šahinpašića, pa do Delimustafića, isto tako studirali ili je gradačački klub bio smješten na Medicini – kazao je Pajt.