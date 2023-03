Sve afere Osmana Mehmedagića Osmice, čovjeka sa crne liste Stejt departmenta

Osmica je na čelo OSA-e, moćne policijske agencije, imenovan u novembru 2015. godine. To znači da je na toj poziciji proveo skoro osam godina, od toga četiri godine u tehničkom mandatu.

To da je na crnoj listi Stejt departmenta samo je šlag na tortu.

Njima se na teret stavljalo da su tokom avgusta 2020. godine, zloupotrijebili svoj službeni položaj ili ovlasti, kao i resurse i kapacitete Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, u svrhe privatnih interesa, kako bi došli do informacija i fotografija, o pošiljatelju anonimne krivične prijave protiv direktora OSA-e.

No, to je ubrzo raskrinkano.

Kasnije su to režimski mediji pokušali demantirati da je riječ o mobitelu, ali slika koju smo objavili, najbolji je pokazatelj, da li se radilo o mobitelu ili pištolju.

Riječ je o malverzacijana u vezi sa imenovanjem članova Komisije za drugostepeno rješavanje postupka bezbjedonosnih provjera za policijske i državne službenika. No, Sud je odbacio optužnicu Tužilaštva BiH.

- Ja imam službu koja analizira, ja dam njima oni sve provjere. Mi znamo kada je on zvao onog Aščerića (Miralem Aščić, novinar "Avaza"). Mi znamo kada je ovaj njega Aščerić zvao, sve mi znamo – kaže Osmica na drugom snimku, u trajanju od 40 minuta.

Osmica je osim toga priznao da su “pod mjerama”, osim novinara "Avaza", i novinari, "Klixa", FTV-a, FACE TV-a, Al Jazeere...

Govoreći na snimku o Avdi Avdiću, Osmica je rekao:

- Ja kada sam imenovan za direktora, on me sreo na cesti i rekao „šta je vi paraobavještajci“. Ja ga nabio nogom i ganjao ga dole. On je onda išao u Ambasadu SAD, FUP, SIPA-u, podnio krivičnu prijavu.