Satler: Krajnje vrijeme da dobijemo Federalnu vladu

Šef Delegacije Evropske unije u BiH, Johan Satler (Johann Sattler) danas je, tokom boravka u Mostaru, u kratkoj izjavi za medije, poručio kako je krajnje vrijeme da se formira Vlada Federacije BiH.



-Mislim da ima dovoljno kapaciteta i volje da se ona formira. Imamo još tri sedmice za to. Vjerujem da će do početka aprila biti formirana i da ćemo moći krenuti prema važnim stvarima. Ono što je istinski važno je da počnemo raditi na narednim koracima. Imamo kandidatski status, sada treba raditi da do kraja mandata ove vlade imamo otvaranje pristupnih pregovora -rekao je on.

Satler je, inače, posjetio Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, gdje je okviru projekta pod nazivom Generation Change/#GenChange sa studentima, u okviru debate, razgovarao o temama koje su od interesa mladima u kontekstu pridruživanja BiH Evropskoj uniji.

Nakon toga je u Tehnološkom parku Intera prisustvovao događaju pdo nazivom „Energetski paket podrške BiH: Mjere, koraci i poticaji za poboljšanje energetske efikasnosti kompanija i domaćinstava“.