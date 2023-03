Savez samostalnih sindikata BiH: Nećemo nasjesti na podvale koje dolaze iz Vlade FBiH

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine insistira na usvajanju Zakona o minimalnoj plaći u Federaciji BiH, a koji se nalazi u parlamentarnoj procedure i čije usvajanje su podržale sve parlamentarne stranke u FBiH. Njime će se svim radnicima koji dobijaju minimalnu plaću ona povećati na 1.000 KM, bez obzira na to u kojem sektoru ili industriji rade.



Prijedlog poslodavaca i sindikata koje podržava Fadil Novalić nije ništa drugo do legalizacija isplate dijela plaća u kovertama i davanje prostora poslodavcima da mogu sada iznos koji su isplaćivali na taj način, varajući i državu i radnike, isplaćivati legalno uz smanjenje doprinose.

Utjecaj na sistem obračuna

Radnici i javnost trebaju znati da predloženi tekst zakona direktno utječe na sistem obračuna penzija i penzioni fond, da se radi isključivo o dobroj volji poslodavca da poveća plaću, ali ne i obavezu te da zdravstveni sistem biva praktično zakinut, jer se doprinosi za zdravstvo ne bi uplaćivali na iznos za koji se plaća kao povećava (imaginarnih 400KM).



Zagovaranje ovakvog rješenja ne predstavlja nikakvu borbu za radnike i njihova prava. Postavlja se pitanje kako ili zašto čelnici pojedinih granskih sindikata to ne razumiju i slijepo ispunjavaju i slijede želje Vlade FBiH u tehničkom mandatu i Unije poslodavaca FBiH?! Niko poslodavcima ne brani da povećaju plaće radnicima već danas i ima onih koji su to učinili, čak i više puta od pojave pandemije i ekonomske krize koja je potom uslijedila.

Usvajanje Prijedloga zakona

Vjerujemo da će parlamentarci što prije usvojiti Prijedlog zakona o minimalnoj plaći i usvajanje zakona o porezu i doprinosima koji su, takođe, u parlamentarnoj proceduri i kojima će se smanjiti opterećenje poslodavaca i taj iznos usmjeriti na povećanje plaća radnicima, a ne za dodatno gomilanje bogatstva. Na taj način će ispuniti obećanje koje su dali davanjem podrške minimalnoj plaći od 1.000 KM i pokazati da su, za razliku od Vlade FBiH, spremni raditi u interesu radnika i njihovih porodica, a ne isključivo poslodavaca. Drago nam je da nisu nasjeli na posljednji pokušaj podvale od strane UPFBiH, Vlade FBiH i predsjednika granskih sindikata koji, očigledno, djeluju u njihovom interesu.

Ponavljamo: Ostavljanje mogućnosti poslodavcima da MOGU povećati radnicima plaću do 400 KM je ništa drugo do ispunjavanje želje poslodavcima koji su do sada radnicima isplaćivali dio plaće u kovertama da taj iznos sada isplaćuju legalno uz smanjenu stopu doprinosa. U prijevodu, radnicima se nudi eventualna plaća do 1.000 KM. Koliko je ostavljanje opcije poslodavcima da mogu ili trebaju isplatiti nešto radnicima dobra pokazalo se na primjeru isplate jednokratne pomoći radnicima u iznosu od 1.080 KM. Podsjećamo da je manje od 20 posto radnika u FBiH dobilo taj iznos, a da najveći broj onih koji su najugroženiji, dakle onih koji imaju najmanja primanja i kojima je ta pomoć bila najpotrebnija nisu dobili jednokratnu pomoć. Usvajanje prijedloga poslodavaca znači statističko povećanje prosječne plate od koje najveći broj radnika neće imati nikakve koristi.

Savez samostalnih sindikata BiH će uvijek podržati svako stvarno, a ne fiktivno povećanje plaće, navedeno je u saopćenju Saveza samostalnih sindikata BiH.