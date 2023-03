Forto: BiH je oteta država, institucije ne služe građanima

Na press konferenciji Trojke koja je održana danas u prostorijama SDP-a, prisutnima se obratio i Edin Forto, lider Naše stranke.

Grupa koja se bori da ostane na slobodi

Forto je rekao da se radi o borbi pojedinaca za ostanak na slobodi, da više nije borba SDA da ostane u vlasti.



- S jedne strane imate grupu koja želi da vrati državu građanima, a s druge grupu koja se bori da ostane na slobodi - rekao je i naglasio da je pred njima pravna i administrativna bitka.

Poručio je kako se Bosna i Hercegovina suočava s definicijom pojma oteta država.

Oteta država

- Oteta država je ona u kojoj institucije služe manjoj grupi ljudi, a ne građanima. Svi detalji koji izlaze na vidjelo ukazuju na to. Ako postoji administracija koja je prijateljski nastrojena prema BiH i za to da se država jača, prebacuju ovlasti na nivo BiH i da idemo u EU i NATO integracije, to je Američka. Ne mogu pomisliti da bi naveli onakve stvari da nisu sto posto pouzdane - mišljenja je Forto.

Forto podsjeća da zakon o državnim firmama a u kojima je Federacija vlasnik kaže da direktor ne može biti politički povezano lice, a direktor BH Telecoma je u SDA i o tome govori kada kaže "oteta država".