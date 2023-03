Šef za sankcije pri State Departmentu: Vidjeli smo da je Mehmedagić zloupotrijebio javnu instituciju

State Department jučer je na crnu listu stavio bivšeg direktora OSA-e Osmana Mehmedagića Osmicu, narkobosa Edina Gačanina i Dragana Stankovića, direktora Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (RUGIP).

Danas je u prostorijama Ambasade SAD u Sarajevu održan online brifing sa ambasadorom Džejms Obrajanom (James O’Brien), šefom Ureda za koordinaciju sankcija pri State Departmentu.

Odluke su donesene temeljito

- Sve tri osobe koje su stavljene pod sankcije ponašale su se antidejtonski. Odluke o uvođenju sankcija donijeli smo temeljito, na prikupljanju dokaza radio je veliki broj ljudi i nijedna od odluka nije donesena "preko noći", izjavio je ambasador Obrajan.



Pojasnio je zašto su sankcije uvedene Osmanu Mehmedagiću Osmici.

- Vidjeli smo da je Mehmedagić zloupotrijebio javnu instituciju, to podriva Dejtonski sporazum, to je nedopustivo. Javne institucije moraju raditi u korist svih građana, to je suština Dejtona i to je ono što mi podržavamo. Ove odluke se donose nakon dugog istraživačkog procesa. Ništa se ne dešava preko noći, ovo su dobro razvijeni procesi na kojima radi jako mnogo ljudi i niko ne može ovim biti iznenađen - kazao je i dodao:

- Mi nećemo ovu odluku u javnosti objašnjavati. Sarađujemo blisko s institucijama kojih se ovo tiče (pravosuđe), te institucije bi trebale poduzimati određene aktivnosti.

Sankcije su dio politike

Osvrnuo se i na to da li su sankcije dovoljne.

- One su samo dio politike, pojedinci koji žele zloupotrijebiti nešto za svoju korist ili korist drugih pojedinaca moraju se suočiti s posljedicama. Mi ćemo blisko sarađivati i s kolegama iz Evrope, predstavit ćemo sve građanima BiH i na njima je konačna odluka. Kada objavimo ovakve sankcije, reakcije koje dobijemo su uvijek: "da znamo to, neka ste se sjetili da ih sankcionišete", na vama je da odlučite da li ćete podržavati ljude koji tako postupaju, na nama je da vam damo dokaze o tim ljudima.



Dugoročno ponašanje pojedinaca koji su sankcionisani neće biti prihvatljivo, kako građanima, tako i euroatlantskom putu BiH - rekao je Obrajan.