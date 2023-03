Pivić: Izgleda da kada bi Čović doveo konja i rekao Trojki da je to najbolji kandidat oni bi to prihvatili

Federalni parlamentarac Nezir Pivić (SDA) komentarisao je na društvenim mrežama izbor sudije Ustavnog suda BiH iz entiteta Federacija. On pita kako je Marin Vukoja bez dana iskustva u praksi ocijenjen kao bolji kandidat od sudije Općinskog suda u Sarajevu i potpredsjednice VSTV BiH Sanele Butigan Gorušanović.

- Kao član Zakonodavno-pravne komisije i Komisije za ustavna pitanja Predstavničkog doma Parlamenta FBiH šokiran sam današnjom najavom Nermina Nikšića da će SDP podržati imenovanje Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, navodeći da je Vukoja “najbolje rangiran kandidat” na listi. Isto već od ranije tvrdi i Elmedin Konaković, ali i Edin Forto – naveo je Pivić.

Komisija koja je sastavljala listu

Postavio je pitanje i koja komisija je sastavila tu listu.

- Listu je sastavila Komisija za izbor i imenovanja Predstavničkog doma Parlamenta FBIH. Komisija koja se do sada popunjavala prema principu da stranka sa najviše zastupnika dobija i najviše mjesta. Međutim, Osmorka je to promijenila u korist HDZ-a, koji sa 15 zastupnika tako dobija 3 člana ove komisije uz predsjednika komisije, dok je SDA sa 26 poslanika dobila jednog člana. Predsjednik komisije je Mladen Bošković, a zamjenik Damir Mašić. Tako je Marin Vukoja bez dana iskustva u praksi, zaposlen na poziciji Sekretara od strane ove Komisije ocijenjen kao bolji kandidat od sudije Općinskog suda u Sarajevu i potpredsjednice VSTV BiH Sanele Gorušanović Butigan – poručio je Pivić.

Član NiP-a

Dodaje i da je važnu ulogu u procesu bodovanja imao i član NIP-a u Radnoj grupi za imenovanje sudije Ustavnog suda BiH, koji je dao prednost sekretaru ispred sudije.

- Izgleda, kada bi Dragan Čović u stilu Kaligule doveo konja i rekao Nikšiću, Forti i Konakoviću da im je to najbolji kandidat oni bi to bez pogovora prihvatili. Izbor sudije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije imenovanje za direktora kantonalnog preduzeća ili kakvu drugu javnu funkciju na period od četiri godine. Imenovanje sudije određuje pravac i djelovanje Ustavnog suda za period od 15 do 20 godina. Imenovanje koje ostavlja dalekosežne pravne i političke posljedice, posebno kada znamo da je Ustavni sud posljednja linija odbrane ustavnog poretka, nadležnosti i imovine države Bosne i Hercegovine. Nikšić, Konaković i Forto postali su džuboks Dragana Čovića ispunjavajući sve njegove želje – zaključio je.