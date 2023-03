Nikšić: Imovina je pravno pitanje, Dodik može sanjati secesiju, ali od toga nema ništa

Resori koji su do sada pripadali HDZ-u u prethodnih osam godina ostali su HDZ-u. Ovo ostalo je podijeljeno unutar političkih patija unutar ova dva bloka - blok Trojke i blok političkih partija SBiH i NES, istakao je u emisiji Rezime Federalne televizije predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić.

- Njima su pripala četiri ministarstva, šest ministarstava i premijer su pripali Trojki. Od tih šest četiri su pripala SDP-u, jedan NiP-u i jedan Našoj stranci i po dva SzBiH i NES-u - rekao je Nikšić.

Kaže da nije tačno da se Vlada FBiH ne može formirati bez SAD, nego bez potpredsjednika Federacije.

- Bez gospodina Lende koji je SDA i koji ne krije da neće podržati Vladu u kojoj nije SDA. S te tačke je to ispravno. Mi očekujemo i nadamo se da će u BiH zavladati princip kakav vlada u svim parlamentarnim demokratskim državama, da onaj ko dokaže da ima većinu zastupnika u oba doma formira vlast. Bez obzira sviđa li se to nekome ili ne, onaj ko ima parlamentarnu većinu treba da formira vlast - izričit je Nikšić.

Nikšić naglašava da priželjkuje, ukoliko dođe do blokade, da visoki predstavnik upozori one koji blokiraju da BiH treba da bude dio demokratskog svijeta.

Grčevito se bore da zadrže vlast

- Razumijem poziciju i SDA i DF-a koji se grčevito bore da sačuvaju onaj dio vlasti neprikosnoveni koji drže. Razumijem njihov strah od gubitka vlasti, gubitka uticaja, gubitka resursa, ali trebaju da prihvate princip da onaj ko ima većinu formira vlast - istakao je.

Na pitanje koji je Osmorka stabilna i da li su SBiH i NES pouzdani koalicioni partneri odgovara: "Koja je koalicija i koja politička relacija u BiH stabilna? Posljednja dešavanja ukazuju na to da su malo iskočili iz ovo kolosjeka. Meni je potpuno jasna pozicija u USK-u. SDA je odigrala sjajan strateški potez. Ako zagovaram princip u Federaciji da onaj ko ima većinu treba da pravi vlast, ne mogu osporavati to pravo bilo kome drugom, ni u USK-u. Činjenica je da je ovo većina, da je ta većina SDA-DF-NEs i zastupnik iz SzBiH i to treba respektovati."

Smatra da SDA u tu priču nije ušla zbog ZDK-a, kao ni zbog USK-a.

- Mislim da su u ovu priču ušli zbog federalne vlasti pa ćemo vidjeti kako će se to dalje raspetljavati kad dođe do konstitusanja Federalne vlade. Kako će se ponašati NES i kako će na to gledati SDA. Uvjeren sam da se nije rodila ljubav preko noći nego da je to interes kad su u pitanju viši nivoi vlasti. Naše krajnje opredjeljenje je da probamo dovesti ovaj projekat do kraja, ali ukoliko budemo izloženi priči kakvu imamo trenutno i ukoliko to eskalira do te mjere da se pokuša i s te strane blokirati formiranje federalne vlasti tad dolazimo do onoga da ništa nije nemoguće. Govorim o pregovorima sa svim političkih grupacijama - rekao je Nikšić.

Nisu počeli razgovore s drugim partijama

Nikšić navodi da nisu počeli priču sa drugim političkim partijama.

Kada je riječ o Predstavničkom domu FBiH kaže da nisu usvojeni reformski zakoni zato što na sceni imamo Vladu koja je nekompletna, opterećena brojnim aferama, kriminalom, korupcijom.

- Kad dođe Vlada koja ima podršku parlamentarne većine onda možemo da govorimo i o donošenju određenih zakona - kazao je.

O novim imenima na crnoj listi ističe da nije očekivao reakciju State departmenta, ali da zna da su imali velike prigovore na ono što se radi.

- Jučer smo dobili potvrdu da su i institucije države BiH i neke javne kompanije korištene ne samo u privatne svrhe nego i u stranačke svrhe, pogotovo protiv političkih protivnika. Ovo je zemlja u kojoj je vladavina prava, vladavina zakona danas bi neki od tužilaca pokucali na vrata Ambasade SAD-a, zatražio te dokaze i u najmanju ruku pozvao na informativni razgovor i bivšeg direktora OSA-e, a i zastupnike za koje je očito da su zloupotrebom ovlasti prevedeni iz jednog političkog tabora u drugi - rekao je.

Urušavanje institucija BiH

Navodi da sami urušavamo institucije i državu BiH.

- Puno je političkih partija koje smatraju da treba što više razvlastiti državu BiH i njene institucije. Mi u SDP-u naravno smatramo suprotno. Svugdje u svijetu postoji nešto što se zove moralna odgovornost političara. SAD više stoje iza BiH nego neki njeni političari - kazao je.

Kada je riječ o izboru sudije Ustavnog suda BiH Nikšić kaže: "Mi od svega napravimo političko i najvažnije pitanje u ovom trenutku u BiH, kad to dogovara SDA-u i njihovim političkim partijama. SDP će nastojati da se drži određenog principa. Mi nismo pristali da članovi SDP-a u Komisiji budu ti koji će sa liste koja je došla eliminisati sve druge i predložiti Parlamentu smao jednog kandidata. Ali smo vrlo jasno rekli da ćemo, kako smo i do sada glasali za članove Ustavnog suda, glasati za prvorangiranog kandidata."



Imovina je pravno pitanje

Smatra da Milorad Dodik daje pretjerane i žustre političke izjave.

- Državna imovina je pravno pitanje koje treba da se rješava u okviru pravnog sistema. O tome smo pričali u toku naših pregovora i dogovora. Treba da donesemo zakon o državnoj imovini. Niko ne treba niti može da zloupotrebljava državnu imovinu - istakao je.

Naglašava da se svi bave nekim drugim stvarima, a vlast se ne bavi onim čime bi se trebala baviti.

- Ja imam svoju viziju BiH. Ja sanjam BiH u kojoj će biti jedan predsjednik, jedna vlada i lokalni nivo vlasti. I naravno, to nije politička realnost u BiH u ovom trenutku. Kao što i Dodik ima pravo da sanja neku secesiju ali do toga neće doći. Puno bolje od tih praznih priča je da se okrenemo rješavanju stvarnim problema građana - zaključio je.