Naša stranka će kandidirati Nasihu Pozder za federalnu ministricu okoliša i turizma

Predsjedništvo Naše stranke jednoglasno je odlučilo da za ministricu okoliša i turizma Federacije BiH predloži Nasihu Pozder.

Nasiha Pozder docentica je na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, na kojem je doktorirala 2013. godine.

Ekspertica za održivi razvoj

Ekspertica je za održivi razvoj i Smart City rješenja i u tim oblastima ostvarila je saradnju s univerzitetima širom Evrope i svijeta, poput TU Štutgart, TU Beč, TU Istanbul, Inalco Sorbonne Paris. Radila je i kao konsultantica za UNDP i Svjetsku banku na projektima obnove i klimatski prilagodljivih gradova.

Pozder je povodom svoje kandidature rekla:

- Okoliš i turizam su često zapostavljene oblasti. Tome sam svjedočila i u prethodne četiri godine u Parlamentu FBiH gdje sam nebrojeno puta inicirala pitanja ali i rješenja iz ove oblasti. Okoliš i njegova zaštita moraju doći u fokus ako želimo zdravo društvo ali i ekonomski napredak. Ne možemo nade polagati u turizam kao privrednu granu ako istovremeno ne uložimo u zaštitu prirodnog, kulturnog, historijskog naslijeđa.

18 prioritetnih mjera

Istovremeno, hrabri me i raduje da je nova većina u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH među 18 prioritetnih mjera svrstala i izradu i usvajanje Strategije i Akcionog plana zaštite okoliša/životne sredine FBiH, ali i Energetsko-klimatološki akcioni plan FBiH. Ovo opredjeljenje pokazatelj je da bi moglo doći i do podrške za neke projekte i zakonska rješenja u ovom resoru koja su do sada ostajala u zapećku.

U Našoj stranci Pozder je obnašala niz važnih važnih funkcija. Između ostalog bila je i potpredsjednica Naše stranke. U mandatu 2018. - 2022. bila je zastupnica Naše stranke u Parlamentu Federacije BiH.