Dodik poručio Helezu: Treba da shvati da je on ministar kojeg biraju sadašnje partnerske političke stranke

- Zukan Helez treba da shvati da je on ministar kojeg biraju sadašnje partnerske političke stranke. On daje spekulativne izjave.

- One informacije koje dobijam redovno od agencija govore da se Vučić okreće Jeleni Trivić i vidjet ćete šta će se dogoditi u narednom periodu. Zarobila se ova vlast na čelu sa Dodikom. Nimalo to nisu sjajne vijesti za Dodika. Posjeta Cvijanović Milanoviću i Plenkoviću to je da se pokuša spasiti da se premosti most prema Vučiću - kazao je Helez.

Smatra da SBiH i NES pozicije drže dijelom aktuelne koalicije.