Izetbegović o sankcijama Osmici: Ambasada SAD nasjeda na tračeve iz sarajevskih kafana

Lider Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović danas je održao konferenciju za medije u Sarajevu gdje je između ostalog govorio o diplomi svoje supruge Sebije Izetbegović, sankcijama Stejt departmenta Osmanu Mehmedagiću Osmici, kao i formiranju vlasti.

- Dakle, SDA je od nekih "kriminalaca dobila neki novac". Prije devet mjeseci su rekli da SDA doprinosi disfunkcionalnosti FBiH. HDZ petu godinu blokira, faktički, FBiH, odnosno imenovanje novog saziva federalne vlade i onda se HDZ-u pomogne, a SDA se optuži da doprinosi disfunkcionalnosti - rekao je Izetbegović.

Ko blokira FBiH

On se medijima obratio nakon sjednice Glavnog odbora SDA.

- Vjerujete li vi svom sjećanju i onome što ste svjedočili protekle četiri godine? Da li je zaista SDA kriva za neimenovanje vlade i blokade? Ako je SDA kriva za blokade i ako je dobila jedan pfening od kriminalaca uz pomoć Osmana Mehmedagića, onda takva stranka ne treba da bude u Vladi. Neka dokažu ove stvari, neka ne lijepe etikete. Prvu naravno ne mogu dokazati, HDZ je blokirao FBiH, a ne SDA - istakao je.

Dodao je da "na neistinama baziraju nepravdu i od nas traže da u tome učestvujemo”.

- Znači HDZ i SNSD su dobri, a SDA nije? U takvom nečemu sigurno nećemo učestvovati - kazao je Izetbegović.



Na pitanje mogu li formirati vladu bez HDZ-a?

- Ne možemo, ne mogu ni oni bez nas. Niti bez SDP-a. Prvi postulat: urazumite se, pročitajte Ustav. Dođite pameti ljudi, pročitajte Ustav. Ne možete to uraditi bez nas.

Kad se toliko njih ujedini protv vas, onda se morate zapitati zašto je to tako i ima li tu vaše krivice. Mi je još nismo našli. Dodik je jučer udario šamar međunarodnoj zajednici, zašto se nisu s njim pozabavili? Zašto to samo rade Bošnjacima? Branili smo ovu zemlju od daleko nadmoćnijeg JNA i odbranili je. Odbranit ćemo i danas. Naravno da nam je stalo do ove zemlje, ali se nećemo povući - kazao je predsjednik SDA.



Vjerujete li svojim ušima

Komentirajući uvođenje sankcija za Osmana Mehmedagića i stavljanje na crnu listu, Izetbegović je kazao:

- Ne možemo pristati na to kako se kojem ambasadoru učine zanimljivim tračevi iz sarajevskih kafana, da on to prenosi Stejt departmentu i oni se na to pozivaju. Ovo su pokupljeni tračevi sarajevske čaršije na koje nasjeda Američka ambasada. To bruka američku stranu, to im ne treba - rekao je Izetbegović.

Na pitanje o sagi koja se razvila zbog diplome njegove supruge Sebije Izetbegović, između ostalog je odgovorio:



- Profesor Kurjak je rekao da moja supruga nije nikada bila kod njega na diplomskom. Onda su ljudi našli snimke i dokaze na kojima je njegov dirljiv govor. Možete vjerovati svojim ušima i očima ili onome što Rektorat radi.