Izetbegović prijetio novinarki Face TV-a: "Prije će uhapsiti Vas, nego Sebiju"

Kolege iz drugih medija reagovale su na prijetnje Izetbegovića da je "više vjerovatno da će novinarka Face televizije biti uhapšena prije njegove supruge", nazvavši to apsurdom, na šta je Izetbegović odgovorio da je "sve moguće i da je apsurd upravo to da se jedna ugledna doktorica i profesorica hapsi".

- Ja mislim da će prije Vas uhapsiti nego nju. Ja pretpostavljam tako. Ona ne samo da ništa nije uradila u životu da bude uhapšena... ona je pomogla da KCUS postane jedna institucija koja se zaista brine o svojim pacijentima. Ona bi faktički trebala dobiti neku zahvalnicu za taj posao. Za lopovluke i namještanje tendera trebaju biti uhapšeni. Naravno da će afera završiti u sudskim klupama. Ovakve stvari neće blatiti ovako ljude, nego će se riješiti pred sudovima. "Stvar" sa Asimom i Novalićem se završava u sudskim klupama. Ovo je perverzno, bolesno stanje u kojem se pokušava isključiti patriotsko jezgro, ali im to neće ići - kazao je lider SDA.

Na pitanje novinarke šta će se desiti ukoliko dođe do hapšenja Sebije Izetbegović zbog afere "Diploma", Izetbegović je odgovorio da će prije biti uhapšena ona, misleći na novinarku.

Tokom sjednice Glavnog odbora SDA, lider ove stranke, Bakir Izetbegović, verbalno je napao i uputio prijetnje novinarki Face televizije, Amili Idrizbegović, i to nakon postavljenih pitanja u vezi s uvedenim američkim sankcijama Osmanu Mehmedagiću Osmici te u vezi sage o diplomi njegove supruge – Sebije Izetbegović.

Izetbegović Face-ovoj novinarki poručio da "i ona može biti optužena kao Sebija"

Novinarka Face-a je ponovila da se Sebiji Izetbegović osporava magistarski studij i doktorat, na šta je Izetbegović odgovorio: "Pazite, sutra i Vi možete biti optuženi."

Na ove optužbe, novinarka Face-a je istakla kako je ona legalno završila fakultet, te je Bakir odgovorio da je i "Sebija legalno završila fakultet".

Na upit kolegice zašto onda ne pokaže diplome i svu potrebnu dokumentaciju, Izetbegović je odgovorio: "Pa pokazala je sve".

- Nije njeno da pokazuje, to treba Medicinski fakultet da dokazuje. Ako se etabliraju ovakve stvari, svi mogu doći na red! Tri indeksa smo nekako uspjeli naći – pokazali smo ih. Pokazali smo sva ta dokumenta; sve je dokumentovano već u javnosti, a bit će i pred sudom, naravno - kazao je.

Saradnici Bakira Izetbegovića, koji su stajali iza novinarke Face-a, uporno su je upozoravali da je "dosta više sa pitanjima i da ih je postavila previše", vršeći tako pritisak na našu medijsku radnicu.

Crna lista

Na pitanje da li misli da će i on završiti na američkoj crnoj listi, Izetbegović je odgovorio da je to pitanje "uvredljivo".

- Na osnovu čega da ja završim na crnoj listi? Samo me pitate uvredljive stvari", nastavivši sa opetovanim prijetnjama: "Šta ako jednog dana Vas optuže za lopovluk, za nešto? Ne treba postavljati takva pitanja, hipotetička, koja nose jednu negativnu konotaciju. U vezi sa samom crnom listom, to su presude. Zalijepe vam na čelo etiketu. Šta ako sutra Vas optuže za lopovluk ili pedofiliju i onda vam bez ikakvih dokaza zalijepe jednu takvu etiketu? To se ne treba raditi! HDZ je blokirao Federaciju, a ne SDA - kazao je na samom kraju Izetbegović.

Novinarka je upitala "da li Izetbegović osjeća odgovornost zbog toga što članovi SDA završavaju na američkoj crnoj listi, što ostale stranke sa SDA ne žele formirati vlast", Izetbegović je odgovorio: "Na neistinama baziraju nepravdu i od nas traže da budemo saučesnici u jednom nepravičnom razvoju historijskih zbivanja.

- Kakvu odgovornost?! Za šta?! Zato što neće da sjednu sa nama i da se dogovore? SDA definitivno ima najjaču komponentu, odnosno gospodin Lendo, a ne SDA - kazao je Izetbegović.

Tokom rasprave, Izetbegović je novinarki i ostalim predstavnicima medija ponovio kako je njegov otac, kao i SDA, "hrabro branio i odbranio ovu zemlju", nastavljajući tako njegovati retoriku koju smo više puta čuli od lidera ove stranke.