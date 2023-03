Perduv za "Avaz" o zabrani skupa "Povorke ponosa": Stanivuković je retrogradniji od Dodika

Ozren Perduv, predsjednik Pokreta pravde, u razgovoru za "Avaz" osvrnuo se na odluku Policijske uprave Banja Luka da zabrani održavanje javnog skupa zakazanog za 18. mart ove godine u u organizaciji udruženja "Geto" iz Banje Luke i "Bh. povorke ponosa" iz Sarajeva.

"Sponzori hordama zla"

Perduv smatra kako to nije ništa neočekivano od policije u Banjoj Luci.

- Poslali su jednu užasnu poruku regionu i čitavom svijetu. Sinoć u Banjoj Luci prošetala je grupa koja sebe naziva navijačima nekog kluba banjalučkog, za mene su to horde zla koje su prošetale jučer od stadiona do centra Banje Luka, uzvikivali su „ubij pedere“, bacali su baklje, nekakve dimne bombe, i to su sve radili prolazeći pored Palate predsjednika. Policiju ja nisam vidio niti je ona reagovala, a sponzor tim hordama je predsjednik RS Milorad Dodik, ali i mlađašni gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković – smatra Pedruv.

Predsjednik Pokreta pravde smatra kako je prvi govor mržnje krenuo je s najvišeg nivoa, kako RS tako i Banje Luke, a onda su taj govor mržnje na mnogo konkretniji način preuzeli ovi što sebe nazivaju navijačima.

- Pročitao sam dobar komentar koji kaže da je spriječeno okupljanje, a nije spriječeno nasilje. Zabrana okupljanja je samo ispunjenje želje koju je predsjednik Republike Srpske imao prije nekoliko dana kad je rekao da očekuju od nadležnih organa da će to biti zabranjeno, to je ponovio dva puta i policija je to samo provela u djelo, a policija je kao povod za zabranu iskoristila upravo te navijače, čak su iskoristili i naše okupljanje na Trgu Krajine povodom 5. godišnjice Pravde za Davida, jer kao tobože treba policija da bude na više strana i oni tobože neće moći da pruže sigurnost ljudi koji treba da se okupe u privatnom zatvorenom prostoru u kom bi se gledao film – kaže Perduv.

Banja Luka šalje lošu poruku

Perduv navodi kako sve što se dešava zadnjih dana, uključujući i zakon o kriminalizaciji klevete, pokazuje da Banja Luka predstavlja danas jednu crnu tačku Evrope.

Osrnuo se i na izjavu gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića koji je rekao kako neće podržati održavanje Povorke ponose u njegovom gradu uz riječi: “Mi težimo patrijarhalnim, tradicionalnim, porodičnim odnosima i znamo šta je naša vjera i identitet našeg naroda".

- Ja ne znam otkud Drašku Stanivukoviću pravo da govori u ime građana Banje Luke. Građani su njega birali da rješava neka komunalna pitanja, nismo ga birali da nam prosipa neke ideološke mantre. Jasno je zbog čega on to radi. Radi da bi se dodvorio većini ljudi koja dijeli razmišljanje poput njega i Dodika. To je isključivi i jedini razlog zbog kojeg on to radi. Kad priča o porodičnim i tradicionalnim vrijednostima, ja bih volio da vidim, iz njegovog ugla, koje su to porodične vrijednosti koje on njeguje i koje su tradicionalne vrijednosti koje on njeguje. Stanivuković i Grad Banja Luka dali su finansijska sredstva Udruženju „Kapetan Dragan“, a to je fondacija koja je u Beogradu prikupljala potpise da se na slobodu puste ubice premijera Zorana Đinđića. Je li to ta patrijarhalna vrijednost za koju se on bori i koju on propagira, a s druge strane zabranjuje, tj. sprječava određenu grupu ljudi da uživa ustavom zagarantovano pravo, a to je pravo na slobodu okupljanja - kaže predsjednik Pokreta pravde.

Uslovna borba za slobodu okupljanja

Perduv kaže da ako se neko uslovno rečeno borio za tu slobodu okupljanja, to je upravo bio Draško Stanivuković.

- Ali to je radio za pravo jedne druge grupe koja nije bila manjinska. I šta sada radi, provodi diskriminaciju zajedno s Dodikom. Umjesto da se bori za to da apsolutno svi uživaju ustavna prava i slobode, on kaže da jedna grupa može imati ta prava, a druga ne može i time se šalje jedna apsolutno negativna poruka iz Banje Luke. Stanivuković nikakvu nadu ne predstavlja, on po meni čak gaji i neke politike koje su retrogradnije i šalju nas više unazad od onoga što Dodik radi svih ovih godina - kaže Perduv u razgovoru za "Avaz".