Konaković oštro upozorio SDA: Ispoštujte demokratsku volju građana

Elmedin Konaković, predsjednik Naroda i pravde i ministar vanjskih poslova BiH izjavio je večeras u Mostaru da nije iznenađen time da Milorad Dodik, predsjednik RS i lider SNSD-a ne mijenja retoriku.

- Kada smo govorili o toj novoj atmosferi, mi smo potvrdili da BiH ima bolju, novu, drugačiju atmosferu unutar Vijeća ministara BiH zbog same činjenice da je formirano historijski najbrže ikad u BiH i da smo usvojili budžet na Vijeću. To su dakle dvije stvari koje su se u BiH najbrže desile i to potvrđuje da smo opravdano govorili o novoj energiji koju ima Viječe ministara. Nisam ni očekivao niti govorio da ćemo bilo koga prevaspitati niti da ćemo umanjiti neku retoriku koja nije ugodna mojim ili nekim drugim ušima. Secesija u BiH, ko god o njoj govorio, Dodik ili bilo ko,vodi u konflikt i svi znamo da to vodi u vrijeme kojeg se nerado sjećamo. Moja sugestija svim kolegama da se fokusiraju na svoj posao da poprave uslove života građana u BiH i da se takvim terminima ne služe, jer niko u BiH neće mirno posmatrati nikoga ko bi ponovo pokušao dijeliti ovu zemlju - rekao je Konaković.

Osvrnuo se na zaključke SDA

On se uoči tribine NiP-a, u izjavi za novinare, osvrnuo i na izjave Bakira Izetbegovića, lidera SDA, nakon današnje sjednice Glavnog odbora ove stranke.

- Malo je postalo deplasirano pokušati shvatiti šta gospodin Izetbegović govori. "Pretrčao" sam sad neke njegove izjave, jedna s drugom ne korespondira, malo mi zbrkano izgledaju ti zaključci i bio bih zabrinut da nisam bio spomenut, jer valjda takva je njihova praksa u zadnje vrijeme. Jako mi je važno da tema privrede mora dominirati našim interesima i najvažnija stvar je da BiH ima momentu dobivanjem kandidatskog statusa i interes međunarodnih sila da se naš put prema Evropskoj uniji ubrza, a jedan od glavnih preduslova bit će reforme koje se tiču isključivo entitetskog nivoa nadležnosti i zato još jednom apelujem na razum ako ga ima u SDA, a znam da ga ima kod svih, osim možda užeg rukovodstva da se zaista uozbilje i da puste da se većine u Predstavničkom domu i u Domu naroda artikulišu na način da se formira vlast u Federaciji BiH, da nas puste da pokažemo da možemo bolje nego što su to oni radili dvije decenije i da ljudi na kraju ocijene ko je bolji, oni ili mi - kazao je on.

Blokade i anarhija, koje, kako je dodao, najavljuju na ulicama, pozivi ljudima da blokiraju uspostavu vlasti ne vode nas nigdje.

Demokratska volja građana

- Govorio sam o tome, oni to nešto izvrću moje riječi, a oni su tu koji najavljuju anarhiju na ulicama. Upozoravam ih još jednom da s tim pričama prestanu i da ispoštuju demokratsku volju građana i da im još jednom poručim to što su ukrali ruke u Klubu Bošnjaka niti ih čini legitimnim niti kompetentnim a ni ko kredibilnim da razgovaraju o uspostavi vlasti - naveo je Konaković.

Iznio je da poštuje sve prijatelje BiH ali podvukao da se u ovoj zemlji sve odluke moraju donositi unutar BiH.

- Ponovio bih da smo ovu koaliciju dogovorili bez ikakve međunarodne medijacije, da smo je potpisali u Parlamentu BiH sa HDZ-om i SNSD-om, da je to pokazatelj kako se možemo dogovarati oko važnih pitanja, SDA to nije mogla dvije decenije i zato neka nas puste da završimo proces do kraja - rekao je.

Na sastanku koji je najavljen za kraj sljedeće sedmice u Mostaru s partnerima iz vlasti Konaković očekuje, rekao je, "da stavimo potpise na konačnu raspodjelu odgovornosti unutar Vlade FBiH".

"Čekamo da se Lendo i njegovi nalogodavci uozbilje"

-I NiP će dostaviti imena koja participiraju u vlasti. Nakon što to završimo, odmah, ubjeđen sam, a prije glasanja o Vladi, prezentirat ćemo i program koji se također potpisuje. Čekamo da se gospodin Lendo i njegovi nalogodavci uozbilje i da shvate da je budućnost naše zemlje, djece u BiH, zarobljena u njihovom nelegitimnom ili koruptivnom načinu na koji su došli do broja 13 u Klubu Bošnjaka i da se uozbilje. Znam i da gospodin Lendo neće potpisati, znam da veliki broj ljudi unutar SDA koji su dobri i korektni, s kojima komuniciram zna da je to velika greška i da će SDA zbog toga platiti veliku cijenu na narednim izborima - rekao je on.

Na kraju je kazao da očekuje da ipak visoki predstavnik u BiH popravi ono što je zapetljao u izbornoj noći.