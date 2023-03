Gorica Dodik: Nije postojao nikakakav govor mržnje

Napad su osudile mnoge organizacije, ambasade i pojedinici ali kćerka Milorada Dodika nije.

- Batina nije iz raja izašla i ne treba nikoga fizički maltretirati (sem pedofila). Sve je ukazivalo na to da bi moglo doći do ovakvih stvari i procjena je bila da se okupljanje zabrani. Posao Transparency International jeste da podgrijava već uzavrelu atmosferu. Nije postojao nikakakav govor mržnje, neslaganje sa tim vidom promocije seksualne orijentacije nije mržnja. Moderno je javno pričati da se slažete sa paradiranjem ne bi li dobili par lajkova ili političkih poena, a u isto vrijeme privatno se zgražavati nad eksponiranjem na ulicama u tangama, kožnim hlačama, sa bičevima… E to zove dragi moji zove licemjerje i takvi “vas” mrze, a ne oni koji javno kažu svoj stav koji se vama ne dopada - napisala je Gorica Dodik na Twitteru.

Podsjetimo, tokom jučerašnjeg dana na fudbalskoj utakimici Borac – Leotar, ali i na ulicama Banja Luke huligani su Dežali uvredljive transparente za pripadnike LGBTQ populacije.