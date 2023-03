Mijatović o incidentu u Banjoj Luci: Je**te se bolesnici!

Dodao je da je to slika društva u RS-u te da je to rezultat i sve to pod „zastavom srpstva, pod pjesmom patriotizma“.

- Naoružani svecima i tradicijom u borbi protiv drugačijeg, a u odbrani kriminala i korupcije. Ta ista slika je i u drugom entitetu samo je folklor drugačiji i vjerska zavjesa druge nijanse. Takva ista slika samo sa malo drugačijim dogmama vlada i u ostatku zemlje. Na sve sinoć u Banjoj Luci šute vjerski poglavari, nestali…Šute članovi predsjedništva, sakrili se… Šute u Vijeću ministra, nestali… ( sem Duške Jurišić). Šute u svim Vladama, sakrili se…Šute u svim političkim strankama, sakrili se…( sem SDP i NS) Možda pobijete i “pedere” i nas koji se ne slažemo sa vašim dogmama, al' onda morate dalje, morate se onda pobiti između sebe. Al' kad nastavite sa tim ubijanjem onih čije stavove prezirete imajte na umu jednu stvar, među vama je mnogo pripadnika LGBT populacije samo šutite o tome, pola vas krije najcrnje tajne da vas ne bi osudilo vaše bolesno i dogmatično okruženje. Pazite samo da kada sljedeći put pošaljete huligane u Banja Luci ili Sarajevu da ne prebiju nekog od vaše djece ili porodice – navodi on.