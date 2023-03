Analitičari o novoj prijetnji predsjednika RS: Dodik 17 godina priča o otcjepljenju

- Ne znam ko se još prima na te njegove štosove, on to radi i priča od davne 2006., znači punih 17 godina on priča o otcjepljenju, osamostaljenju... Prvo, on zna da postoji odluka Ustavnog suda i da nije najavljeno da bi visoki predstavnik mogao da nametne bilo kakav zakon jer to nije jednostavno i zahtijeva koordinaciju oba entiteta. To je prvo. Druga stvar, sve i da proglasi, što bih ja voljela da uradi i da ga konačno skinemo s dnevnog reda i da nestane s političke scene, zabio bi smrtni ubod u leđa Srbiji, jer to bi bilo najpogubnije po Srbiju - naglasila je Cenić.

Kada je riječ o građanima, kaže da bi u tom slučaju ostalo samo 100.000 onih starijih, iznemoglih i nemoćnih koji bi ostali tu živjeti.

Šire okolnosti

Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić za „Avaz“ je kazao da je Dodikova izjava opasna i da bi se njome trebalo pozabaviti Tužilaštvo BiH.