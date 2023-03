Džefri Najs, bivši haški tužilac, za "Avaz": Putin će do kraja života biti zločinac

Vladimir Putin je sada i bit će do kraja svog života označen kao traženi zločinac.

To je za „Dnevni avaz“ rekao Džefri Najs (Geoffrey Nice), bivši haški tužilac, nakon što je Međunarodni krivični sud (MKS) izdao nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog ratnih zločina u Ukrajini.

Iste optužbe

- Osim ako iz nekih ekstremnih razloga MKS ne povuče nalog za hapšenje, Putin će ostati etiketiran na taj način do kraja svog života. Onda će se na osnovu toga obračunati s međunarodnim liderima i organizacijama. Neće moći slobodno putovati ni u jednu zemlju iz koje bi mogao biti izručen i predat Hagu na suđenje - istakao je Najs.

Dodao je da je u ovom trenutku teško znati može li odluka MKS-a pomoći na bilo koji način ratu u Ukrajini ili će možda naškoditi, što Najs smatra vrlo mogućim.

- Moguće je, ako se uzme u obzir promjena režima u Moskvi, da bi oni koji bi mogli svrgnuti i zamijeniti Putina mogli pomisliti da je bolje da to urade sada kada znaju da njihovu zemlju vodi neko ko je označen kao zločinac. Sasvim je vjerovatno da će ovo na okupu održati i savez drugih zemalja koje podržavaju Ukrajinu. One će zadržati svoju podršku Ukrajini, jer kako drugačije mogu odlučiti kada nalog MKS-a pokazuje da je to užasan rat koji vodi čovjek za kojeg se tvrdi da je kriminalac - naglasio je Najs.

Moralna ekvivalencija

Međutim, ističe Najs, postoji i opcija da nalog za hapšenje stimulira i ohrabri Putina da učini još gore stvari kako bi izbjegao poraz kojeg se izuzetno plaši.

Najs je predvodio Haško tužilaštvo na suđenju bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću, zbog čega smo ga upitali ima li sličnosti između rata u BiH i rata u Ukrajini.

- Postoji jedna bitna sličnost, a to je da su bosanski muslimani bili potpuno nevini. Kroz vrijeme je omogućeno da Republika Srpska i sama Srbija iznesu argumente o moralnoj ekvivalenciji između bosanskih Srba, same Srbije i bosanskih muslimana. I to je bilo veoma štetno za vašu zemlju. Ista stvar bi se mogla desiti i s Ukrajinom - zaključio je Džefri Najs.