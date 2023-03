Izdato gotovo 14.000 odobrenja za nabavku oružja: Bosanci se masovno naoružavaju!

U Bosni i Hercegovini povećana je potražnja za oružjem, pa je tako u porastu broj izdatih odobrenja za nabavku oružja!

Fizičkim licima su u toku prošle godine u BiH izdata ukupno 13.892 odobrenja za nabavku oružja. To pokazuju podaci ministarstava unutrašnjih poslova FBiH i RS.

Rastući trend

Dok se u entitetu RS bilježi pad broja izdatih dozvola, on je u FBiH povećan. Podaci MUP-a FBiH pokazuju da je u toku prošle godine izdato 9.959 odobrenja za nabavku oružja, što je za 1.778 više u odnosu na 2021. godinu.

U FBiH je u porastu i broj izdatih oružnih listova za fizička lica. Podaci pokazuju da je u 2022. izdat 11.151 oružni list, što je za 1.730 više u odnosu na 2021. godinu.

Kada je riječ o broju izdatih odobrenja za nabavku oružja za pravna lica, i tu se u FBiH bilježi trend rasta, pa je tako u prošloj godini izdato 266 odobrenja, dok je u 2021. izdato 251 odobrenje.

Samo na području Zeničko-dobojskog kantona u toku 2022. godine izdato je 2.578 odobrenja za nabavku oružja fizičkim licima. Kako su nam kazali iz MUP-a ZDK, od ukupnog broja izdatih odobrenja, 36 je izdato ženama.

Koliko košta

Iz MUP-a RS kazali su za „Avaz“ da su u prošloj godini izdali 3.933 odobrenja za nabavku oružja te da je ta brojka u odnosu na 2021. manja za 5,4 posto.

- Izdato je 278 dozvola za nošenje oružja za ličnu sigurnost, dok je 36 odobrenja izdato za držanje oružja - kazali su iz MUP-a RS.

U prosjeku, za dobivanje ovog odobrenja potrebno je više od 400 KM. Procedura za izdavanje odobrenja za nabavku oružja slična je u svim dijelovima BiH. Uvjeti za nabavku oružja su da je osoba navršila 21 godinu, a za nabavljanje streljačkog i lovačkog oružja 18 godina.

Osim toga, osoba, također, mora biti mentalno sposobna, ne smije biti krivično kažnjavana i ne smije u posljednje dvije godine biti prekršajno kažnjavana u djelima narušavanja javnog reda i mira.

Novčane i zatvorske kazne

Što se tiče kazni za nedopušteno nošenje oružja, one se u FBiH razlikuju od kantona do kantona. U Kantonu Sarajevo kazne su novčane i zatvorske. Za fizička lica novčana kazna je od 500 do 1.500 KM, a zatvorska od šest mjeseci do tri godine.

Ipak, za posjedovanje ilegalnog oružja obično se izriču novčane kazne. U Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu za sve one koji bez odobrenja nabave, drže ili nose vatreno oružje slijedi kazna zatvora od tri mjeseca do dvije godine, dok se visina novčanih kazni za fizička lica kreće između 200 i 1.500 KM, a za pravna od 3.000 do 15.000 KM.