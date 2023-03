Pogledajte kompletno skandalozno izlaganje Begića, koji je napadao kolegice, pa govorio da je "ugrožen"

Nakon toga je rekao Sabini Ćudić da ona, da se on pita, ne bi bila profesorica, a da bi možda mogla samo biti asistentica, a Miji Karamehić-Abazović da konsultuje stranačkog šefa i ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića "ako želi saznati šta je tajna predaje suvereniteta".

Prilikom rasprave o mišljenju Ustavnopravne komisije o izmjenama Krivičnog zakona BiH, koje je on predložio sa svojim stranačkim kolegama, poručio je da su kolegice Mia Karamehić-Abazović i Sabina Ćudić laici, o čemu su, kako je rekao, "svjedočile diskusije".

- Ona se navaljala toliko gluposti da ja to u životu nisam čuo – rekao je ovaj Komšićev primitivac o Miji Karamehić-Abazović.

Nastavio je sa spinovima Begić da Karamehić-Abazović i Ćudić brane stavove Milorada Dodika, iako su one samo ukazale na to izmjene zakona koje su u vezi sa suverenitetom mogu biti problematične s aspekta pristupanja Evropskoj uniji, s obzirom na to da se svaka članica Evropske unije odriče dijela suvereniteta u korist te nadnacionalne organizacije.

Sve ovo je bilo popraćeno mahanjem prstom, a kao vrhunac izlaganja je kazao da je ugrožen na spolnoj osnovi.