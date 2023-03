Prekinuta sjednica NSRS: Šest sati se raspravljalo o kriminalizaciji klevete

U nastavku druge redovne sjednice Narodne skupštine RS, poslanici su više od šest sati raspravljali o Nacrtu izmjena krivičnog zakonika odnosno, popularnije, kriminalizaciji klevete, a nastavak rasprave te u konačnici glasanje bit će nastavljeno sutra.

Podsjećamo, zakon tretira klevetu kao krivično djelo, ali i objavljivanje fotografija i video snimaka, kada je riječ o drugim krivičnim djelima poput pedofilije.

Bukejlović obrazložio razloge donošenja ovakvih izmjena

Na današnjoj sjednici, riječ je najprije uzeo ministar pravde RS Miloš Bukejlović, koji je obrazložio razloge donošenja ovakvih izmjena.

- Propisano je da ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, video-zapis, film ili fonogram ličnog karaktera bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se on odnosi, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine - rekao je Bukejlović.

On je naveo da se propisuje i krivično djelo kleveta na način da ko o drugom iznosi nešto neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je to neistina, bit će kažnjen novčanom kaznom od osam hiljada KM do 30.000 KM.

- Ako je djelo učinjeno putem štampe, radija, televizije ili društvenih mreža, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je postalo dostupno većem broju lica, kaznit će se novčanom kaznom od 15.000 KM do 80.000 KM. Ako je ono što se iznosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog, učinilac će biti kažnjen novčanom kaznom od 20.000 KM do 100.000 KM - rekao je Bukejlović.

Krivična djela protiv časti i ugleda

On je naveo da se izmjenama propisuju i krivična djela protiv časti i ugleda, isključenje protupravnosti kod ovih krivičnih djela i gonjenje za krivična djela protiv časti i ugleda.

U tom smislu, dodao je, propisuje se novo krivično djelo uvreda na način da ko uvrijedi drugoga kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 KM do 20.000 KM.

- Ako je djelo učinjeno putem štampe, radija, televizije ili drugih sredstava javnog informisanja ili na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je uvreda postala pristupačna većem broju lica, kaznit će se novčanom kaznom od 10.000 KM do 50.000 KM - naveo je Bukejlović.

Šef kluba poslanika PDP-a u NSRS Igor Crnadak usprotivio se donošenju ovakvog zakona smatrajući da je to direktan udar na osnovne slobode naroda.

- Kriminalizacija klevete i uvrede su direktan udar na osnovne slobode našeg naroda svakog pojedinca u RS. Podsjetit ću da je kompletna međunarodna zajednica bila uz SNSD i vašu koaliciju kada je aminovala ono što se desilo pri izboru za predsjednika RS i sramnu sjednicu CIK-a, jer je otela pobjedu narodu i opoziciji, pod izgovorom da se što prije formira vlast, danas je jedinstvena u ocjeni koliko je ovaj nacrt loš. EU, OESC, UN i Vijeće Evrope kažu da će se ugroziti mediji i smanjiti prostor za javnu debatu, te da će se ugroziti svako ko se u javnosti i medijima oglasi kritički - rekao je Crnadak, dodajući da su istakli da je zbog visine kazni ugrožen kompletan narod.

Zakon rigidan a kazne ogromne

Ističe da su ogromne kazne, rigidan zakon i pravosuđe pod kontrolom vladajuće stranke opasna kombinacija.

- Ovdje je problem tačka 4. koja kaže da se istinitost ili neistinost ne može dokazivati. To je nešto, od svega što je ovdje loše, definitivno najgore. Vlasti koja je prešla u režim, ušla duboko u korupciju i nepotizam, više nije dovoljno da izvlači novac iz budžeta preko raznih tendera i nenormalno pljačka, sada uvodi zakon koji zabranjuje da se o tome priča. Ovakvim zakonom je svaka kritička riječ ubijena - kaže Crnadak.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić prekinuo je večerašnju sjednicu i zakazao nastavak za sutra s početkom od 10 sati.