Salih ef. Meštrovac: Bošnjaci su uvijek ramazan provodili s porodicama i iftarili u svojim kućama

Iftare smo danas sveli na restorane i druge objekte, a kod Bošnjaka je običaj uvijek bio da se iftari prave u našim kućama. Zapostavili smo naše porodice, stoga neka ovaj ramazan bude prilika da se vratimo svojim porodicama i porodičnim iftarima s našim ukućanima, poručuje u razgovoru za Anadoliju sarajevski imam Salih ef. Meštrovac.

Večeras, s akšam-namazom, nastupa ramazan, najodabraniji mjesec kod muslimana. Ramazan je mjesec posta, odricanja i darežljivosti u kojem vjernici poste od ranog jutra, zore, do zalaska sunca. O značaju ramazana za muslimane razgovarali smo s efendijom Meštrovcem, dugogodišnjim imamom Lubine džamije na Vratniku, jedne od najstarijih sarajevskih džamija.

Meštrovac na početku razgovora ističe kako ramazan zasigurno zauzima posebno mjesto kod muslimana, te kako ga muslimani ovih prostora s razlogom vole nazvati i “najdražim gostom”.

- Ramazan jeste najljepši i najbolji musafir (gost) koji može doći u naše kuće, jer ramazan donosi mnoge blagodati za našu društvenu i širu zajednicu, a i za cijeli ummet. Muslimani u Bosni i Hercegovini imaju poseban respekt prema ramazanu, tako da je to period u kojem nastojimo da uskladimo svoje obaveze kako bismo upotpunili naše ibadete, od sabaha do teravih-namaza - kaže Meštrovac.

Mjesec u kojem je počela objava Kur’ana

Poseban značaj ramazana ogleda se u činjenici da je upravo u tom mjesecu počela objava Kur'ana poslaniku Muhammedu. Ramazanska mukabela ili zajedničko učenje Kur'ana tokom ramazana jedna je od spojnih tačaka ramazana i Kur'ana. Mukabele se tokom ramazana uče u džamijama širom Bosne i Hercegovine. Meštrovac naglašava kako se i u Lubinoj džamiji uči mukabela.

- Naši hafizi, imami, naše mualime, u džamiji uče Kur’an, a naše džematlije pomno prate njihovo učenje, na taj način obnavljamo naše znanje o samom Kur’anu. Naravno, kroz ovakve ibadete mi želimo iskoristiti blagodati mjeseca ramazana, kako bi nas Allah, dž.š., oslobodio svih negativnih osobina koje čovjek može imati. Ako čovjek prihvati ramazan kao takav, on se oslobađa svih negativnih stvari koje razaraju ljudsko srce, dušu i razum - ističe Meštrovac.

Citirajući odlomak iz kur’anske sure “El-Bekare”, u kojem se kaže: “Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste”, Meštrovac podsjeća da je upravo ramazan vrijeme čovjekovog duhovnog, ali isto tako i materijalnog čišćenja.

- Čovjek koji ibadeti, uči Kur’an, klanja pet dnevnih namaza, ali isto tako udjeljuje sadaku i daje zekat, na taj način se čisti, i duhovno i materijalno. Tako da je ramazan sigurno naša prilika i šansa da se duhovno nadogradimo, da budemo duhovno bolji i jači, da očistimo naša srca i duše, a to ćemo postići ibadetom - podvlači Meštrovac.

Govoreći o samom postu, Meštrovac ističe kako post ima svoju duhovnu, ali isto tako i društvenu, odnosno sociološku dimenziju. Post, kako kaže, nikada ne predstavlja samo sustezanje od jela i pića, već od svih negativnih stvari.

- Ono što je veoma bitno jeste da, ako želimo upotpuniti naš post, onda moramo apstinirati, ne samo od jela i pića već i od ružnog govora, ružih pogleda, ružnih misli, to je ona individualna i duhovna dimenzija posta. Ona druga, sociološka, jeste svakako da mi kroz post spoznajemo kako je onima koji oskudijevaju u jelu i piću, onima koji su gladni. Allah nas kroz post uči da imamo i jednu vrstu te solidarnosti - kaže Meštrovac.

Vratimo se porodicama koje smo zapostavili

Imam Lubine džamije posebno podvlači kako ovaj ramazan treba biti prilika ljudima da se vrate svojim porodicama, jer su danas porodice zapostavljene, a iftare “vrate u svoje kuće”, odnosno da iftare zajedno sa svojim ukućanima.

- Mi smo u posljednje vrijeme, naročito tokom i nakon pandemije, zapostavili naše porodice, a u kontekstu samog ramazana zapostavili smo taj porodični ambijent. Danas smo iftare sveli na restorane i neke druge objekte, a kod nas Bošnjaka iftari su se uvijek pravili u našim kućama - kaže Meštrovac, podsjećajući na hadise Muhammeda, a.s., u kojima jasno ukazuje na to koliku nagradu ima onaj koji nahrani postača i priredi mu iftar.

- Roditelji su se danas udaljili od djece, djeca od roditelja. Zato je moja poruka da iskoristimo ovaj ramazan da što više vremena provodimo sa svojim porodicama, da što više iftarimo u svojim kućama, sa svojim porodicama. Vratimo se porodičnim iftarima i sehurima, što više vremena zajednički učimo Kur’an. Neka se osjeti taj porodični ambijent, neka naša djeca ne budu željna svojih roditelja, a ni mi roditelji naše djece - zaključuje Meštrovac.

Sutra prvi dan posta

Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini, večeras će se klanjati prva teravija, dok je prvi dan posta sutra, 23. marta. Nakon mjeseca posta, muslimani dočekuju Ramazanski bajram, jedan od dva najveća muslimanska praznika, a bajram-namaz je u petak, 21. aprila.

Rijaset Islamske zajednice će tokom ovog mjeseca organizirati brojne vjerske aktivnosti, te jedinstvene programe povodom obilježavanja značajnijih datuma, odnosno mubarek noć Lejletu-l-bedra, Fethu-Mekke i Lejletu-l-kadra.

Ramazan je deveti mjesec hidžretskog kalendara koji muslimani i muslimanke provode u postu od zore do zalaska sunca, nastojeći steći Božije zadovoljstvo, moralno pročišćenje i duhovnu snagu.

Prema islamskom učenju, u ovom odabranom mjesecu nalazi se noć Lejletu-l-kadr u kojoj je ljudima počelo spuštanje Božije objave Kur'ana i noć Bedra, historijskog događaja koji je snažno usmjerio povijest islama.

Ramazan je najvažniji mjesec za muslimane širom svijeta, pa i za one koji vjekovima žive u Bosni i Hercegovini i čuvaju ramazansku tradiciju.