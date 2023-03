Muhamed ef. Velić: Ramazan je lupa koja uvećava dobrotu

Gost ovosedmične "Crvene olovke" u produkciji Avaz TV-a bio je Muhamed ef. Velić, imam Ferhadija džamije u Sarajevu.

- Glavni ramazanski ibadet je post. Naravno, namaz je svakodnevan, a i mnogi drugi ibadeti su vezani za ramazan, ali ova dva su osnovna. Ja to često volim metaforično, sa slikama, uporediti pa kazati da je post jak ibadet, koji kada s materijalom poredimo je kao beton. Toliko je on jak. A namaz je isto tako jak, on je kao željezo. E onaj koji posti i klanja, on je kao armirani beton, toliko je jak – kaže ef. Velić.