Sijarto iz Trebinja poručio: Nećemo uvoditi sankcije Dodiku

Ministar vanjskih poslova Mađarske Piter Sijarto (Peter Szijjarto) boravio je danas u Trebinju, gdje je učestvovao na Samitu energetike "SET Trebinje 2023".

Sijarto je kazao kako Mađarska većinu energenata uvozi, te da je bezbjedno snabdijevanje Mađarske prirodnim plinom bez ruskih izvora nemoguće.

Ruski izvori plina

- Da bi jedna zemlja mogla da kupuje prirodni plin, potrebno je obezbijediti izvorište i transport prirodnog plina. Realnost u slučaju Mađarske jeste da bezbjedno snabdijevanje naše zemlje prirodnim plinom bez ruskih izvora je danas nemoguće. Učinili smo ozbiljne napore da izvršimo diverzifikaciju prirodnog plina, a da bi to bilo uspješno, potrebno nam je više vremena - kazao je Sijarto.

Ministar vanjskih poslova Mađarske komentarisao je i rat u Ukrajini, poručio je i da sankcije ka Rusiji ne daju nikakve rezultate i da je Gazprom pouzdan partner.



- Bili su otvoreni da razgovaramo o povećanoj količini nabavnog plina. Kad je riječ o sankcijama, nemamo namjeru da prestanemo s nabavkom plina iz Rusije. Kada je prvi paket sankcija uveden, oni koji su to uveli, rekli su da će se Rusija ovim sankcijama ekonomski upropastiti i neće biti u mogućnosti da nastavi rat, što će dovesti do mira. Sada smo došli do desetog paketa sankcija, a Rusija nije poklekla - kazao je Sijarto.

Sankcije nanose probleme Evropi

On je poručio da sankcije nanose probleme Evropi i da je inflacija posljedica sankcija koje su uvedene Rusiji.

- Briselske sankcije nanose probleme zemljama u Evropi. Visoka inflacijska stopa je posljedica sankcija, a to je nama iz Evrope veći problem nego Rusima. Ako gledamo činjenice, te sankcije nemaju nikakvog smisla, a čak su i štetne - rekao je Sijarto.

Sijarto se usprotivio i uvođenje sankcija političarima na Zapadnom Balkanu, prije svega Miloradu Dodiku koji se nalazi pod sankcijama SAD i Velike Britanije.

- Njima je sam Balkan nepoznanica. Treba da poštuju volju naroda koji žive u regiji Zapadnog Balkana. Predsjednik Dodik je pobijedio na izborima, to su glasači odlučili. Na svima je da se ta odluka poštuje. Oni koji žele da se protiv predsjednika Dodika uvedu sankcije, oni u suštini ne žele da ispoštuju volju građana Republike Srpske. Ne ukazuju poštovanje narodu te zemlje. Dok smo mi na vlasti u Mađarskoj, predsjednik Dodik se neće naći ni na kakvoj listi sankcija - poručio je Sijarto.