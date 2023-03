Evo šta je sudija Branko Perić govorio nakon što je oslobodio optužene u slučaju "Dženan Memić"

Apelaciono vijeće Suda BiH ukinulo je oslobađajuću presudu u slučaju "Dženan Memić".

Podsjećamo, ranije je Sudsko vijeće, predvođeno sudijom Brankom Perićem, govorilo kako Tužilaštvo nije ponudilo relevantne dokaze.

Nakon izricanja oslobađajuće presude u slučaju "Dženan Memić" za optužene Zijada Mutapa i ostale, sudija Branko Perić je tada iznio obrazloženje i viđenje presude.

On je kazao da su postojale brojne poteškoće s kojima se suočio Sud BiH.

- Među optuženim je oštećena, koja je u događaju dobila tjelesne povrede. Ne znamo da je lice u svojstvu oštećenog krivičnim djelom optuženo za pomaganje nepoznatom počionicu tog istog djela. Oštećeni ima interes da se otkrije počinilac krivičnog djela i da pomogne počiniocu u otkrivanju. Tužilac ima prema zakonu da štiti pravo oštećenog - rekao je tada Perić.

Brojne posljedice

Kazao je da su dvojica policajaca optužena za uništavanje dokaza i pomaganje počionicu krivičnog djela, a da ne znamo kome pomažu i iz kojih to motiva čine.

- Ovaj slučaj će otvoriti mnoga složena, pravna pitanja i proizvesti mnoge pravne, političke i druge posljedice. Čuli smo u postupku da tužilačka istraga nije razjasnila kako je došlo do povrjeđivanja Dženana Memića i optužene Alise Ramić. Još uvijek tužilac i Sud ne znaju ko je počinilac napada, ne znamo kome su optuženi pomagali - kazao je Perić tada.

Dodao je da ne zna koji su motivi koji povezuju optužene.

- Tužilačka konstrukcija slučaja nije bila na čvrstim temeljima i čvrstoj dokaznoj građi. Sudskom vijeću nije bilo nekada jasno zašto se neki svjedoci izvode pred sud. Iskazi 29 svjedoka bili su beskorisni. Činilo se da se sami tužioci teško snalaze u svom predmetu i postali su žrtve olakog optuživanja - istakao je Perić.

Za prvooptuženog Zijada Mutapa je kazao da se iz telefonskih poziva s optuženim Dupovcem vidi da su razgovarali samo o okolnostima i, kako je naveo, normalno je da otac povrijeđene osobe dostavlja policiji i tužiocu informacije. Kazao je i da je normalno da Zijad Mutap sumnja na Mirzu Ploskića, jer je njegova kćerka ranije imala probleme.

Nije imala potpunu amneziju

On je za Alisu Ramić kazao da nije imala potpunu amneziju i da se postavlja pitanje da li zna nešto više od onog što je rekla.

- Po pravilu su svjedoci nepouzdano dokazno sredstvo, ljudi kada gledaju isti događaj ne vide isto. Neki iznose nenamjerne netačnosti, neki to rade zbog pogrešne percepcije, neki imaju problem sa sjećanjem, neki imaju ograničen vokabular, neki namjerno lažu. Moje iskustvo govori da u svjedočenju ima onoliko istine koliko ima protagonista događaja. U Kurosavinom filmu Rashomon razrađen je ovaj fenomen - smatra Perić.

Perić je tada rekao da Sud nije mogao van razumne sumnje donijeti zaključak da se Alisa Ramić mogla sjetiti svih detalja događaja.

- Njeni iskazi jesu nesigurni i oskudni, ali konfuzije u sjećanju i interpretaciji ne mogu se pripisati namjeri da se nešto skriva - rekao je Perić.

O optužbi za različite izvještaje Josipa Barića kazao je da je to posljedica toga da Alisa Ramić nije bila sigurna šta se desilo, da je to proizvoljno. O tome zašto nije izuzeo džemper, kazao je da se to može tumačiti kao propust, ali da se ne može dokazati da je to učinio u namjeri prikrivanja.

Brisanje snimka s videonadzora

Za brisanje snimka s videonadzora, za koje je bio optužen Muamer Ožegović, kazao je da se ne može dokazati da je to on počinio, a da je to mogao uraditi bilo ko iz različitih razloga.

- Svima nam je poznato ko su najčešći gosti hotela na atraktivnim lokacijama, posebno u dane vikenda - istakao je Perić.

Nakon ove presude se obratio i porodici Memić.

Nemojte da gubite nadu, ova borba nije samo vaša - kazao je Perić, nakon čega je porodica Memić ustala i napustila sudnicu, a Arijana Memić je tom prilikom rekla:

- Ima jedan pravedni sudija, a pred njega ćete i Vi i mi, neka Vam to bude jasno. Bogom Vam se kunemo da neće ostati na ovome i da će biti pravde i za Dženana i da ćemo se mi izboriti za to, a vi niste pravedni i niste časni, sram Vas bilo.

Nastavio kao da se ništa nije desilo

Nije se obazirao previše Perić na napuštanje sudnice od porodice Memić, pa je nastavio govoriti ono što je naumio.

- Građanima BiH nikad nije bila potrebnija sigurnost i vladavina prava i pravde, ostanite uporni, ali nemojte dozvoliti da se nesrećom oštećenih manipuliše, a čini mi se da se to ponekad radi. Iz tragedije porodice ne bi trebale nastajati druge nesreće. Bilo je dosta nekorektnog medijskog izvještavanja, konstruisanja i zaključivanja koje je kompromitovalo i oštećene i Sud i pravosuđe. Sve to obeshrabruje ljude i pravdu, prenesite to Murizu Memiću. Čuli smo da se spremaju nove optužnice, a u ovom predmetu smo naučili da se to ne treba olako činiti. Javnost želi da se događaj rasvijetli. Pogrešni koraci u istrazi se često dešavaju, dosta istraga se okonča oslobađajućim presudama. Treba li nakon oslobađajućih presuda hapsiti tužioce i tragati za propustima u istrazi. To se ne radi. Ne smijem da pomislim da će neko sutra voditi istragu protiv tužilaca zbog oslobađajuće presude, čini mi se da smo na pragu presedana, koji bi mogao biti tragičan za nosioce pravosudnih funkcija - zaključio je tada Perić.