Lendo: Ne dolazi u obzir da potpišem nešto u čemu neću učestvovati

- Ustavni sud BiH i njegove odluke su obavezujuće za sve građane BiH. Prema tome, one su danas donesene kakve jesu i one za mene, za SDA, ali i sve građane, institucije su nešto što je obavezujuće i mi ćemo se tako u narednom periodu ponašati - istakao je u Dnevniku D potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo.

- Da li je trebalo na taj način donijeti ove ili neke druge odluke, zaista ne bih u to ulazio. Kad je u pitanju sudstvo, kad je u pitanju odluka visokog predstavnika mi ćemo je poštovati. Moramo nastaviti procese i završiti koji nisu završeni na nivou FBiH.

Odgovarajuća rješenja

Kaže da se nada da ćemo u toku ramazana imati Vladu Federacije.

- Sve vrijeme govorim i pozivao sam da se rukovodstvo Federacije sastane da pokušamo iznaći odgovarajuća rješenja. Nažalost, ova dva člana nisu našla za shodno da razgovaramo, vjerovatno do 6. narednog mjeseca kada je taj rok mjesec dana dat da rukovodstvo Federacije imenuje premijera i Vladu Federacije. Očekujem da ovih dana sjednemo nas troje i počnemo da razgovaramo o imenima lica koja trebaju da obnašaju funkciju premijera i članove Vlade FBiH.

Lendo ističe da još nisu razgovarali oko tog dijela.

- Ja sam pokušao da sa predsjednicom i gospodinom Igorom nađemo neko vrijeme. Oni nisu našli za shodno da sjednemo i razgovaramo, prema tome najvjerovatnije ostaje onaj njihov pravac koji nije dobar, a to je da njih dvoje sami, u okviru svojih političkih partija pokušaju sastaviti neki tim koji neće biti kompletan. Cijelo vrijeme sam ja upozoravao da imenovanje Vlade Federacije na taj način neće biti po Ustavu, neće imati saglasnost mene kao člana Bošnjaka.

Pojašnjava da zajedno treba da sastave tim.

- Da mi damo saglasnost i imenujemo premijera i članove Vlade. Parlament i jedan i drugi su rekli da rukovodstvo Federacije što prije imenuje Vladu Federacije i sve vrijeme ja pokušavam da im kažem da je taj mjesec dana gdje moramo zajedno raditi. Međutim, od tog momenta do današnjeg dana ja očekujem da počnemo da sastavljamo Vladu. Nažalost, te političke opcije, HDZ i SDP, jednostavno ignorišu SDA, odnosno mene kao predstavnika Bošnjaka da sjednemo zajedno. S druge strane, pokušava se cijelo vrijeme građanima i javnosti Federacije objasniti kako ja nešto blokiram i neću. Ja bih sutra da sjednemo, odedimo ko je premijer, ko su članovi Vlade, potpisao i da zaista u interesu građana Federacije dobijemo novu Vladu Federacije.

Svaka druga kombinacija je iskakanje, kršenje Ustava Federacije

Lendo kaže da im nije upućivao poziv za sastanak jer se podrazumijeva da rukovodstvo Federacije treba da sjedne i dogovori se.

- Ne mogu da shvate da kad su Predstavnički dom i Dom naroda glasali i potvrdili rukovodstvo Federacije, od tog momenta je rukovodstvo izabrano i ono treba da imenuje Vlade Federacije. Nema nikakvih drugih kombinacija, da neko dođe drugi, treći, da budu dva itd. Nego upravo ta tri člana, predsjednik i dva potpredsjednika, treba da formiraju Vladu Federacije. Oni govore o nekoj većini. Do većine treba doći, ali prvo treba da imenujemo Vladu Federacije. Ne znam imaju li parlamentarnu većinu, ali to je manje bitno. Bitno je da mi imenujemo Vladu Federacije. Neće je imenovati Federalni parlament, odnosno Zastupnički dom. I jedan i drugi dom su rekli da mi imenujemo. To je na neki način zadatak i tu nema druge ili treće kombinacije. Svaka druga kombinacija je iskakanje, kršenje Ustava Federacije, a ja kao legalista ne želim ni u jednom momentu da kršim Ustav. Ja nisam predstavnik u ovom dijelu SDA, ja predstavljam Bošnjake ispred SDA i u tom dijelu zaista želim da što je moguće prije sjednemo i imenujemo Vladu FBiH kako se ne bi i dalje vodila ta neka debata kako ja nešto blokiram. Ja dosad nisam uopšte prilike da blokiram, da dam saglasnost, da kažem ovaj ministar je dobar, ovaj nije itd. Ja sam rekao, i ministri iz SDA koji budu predloženi, ja neću za sve potpisani, za one ministe koji ne budu odgovarali svojim stručnim, moralni itd. kvalitetima. Ovo je ozbiljan zadatak, ja sam ga ozbiljno shvatio i zaista u skladu sa Ustavom neću odstupati od onoga što mene Ustav obavezuje. Na kraju krajeva, građani i Bošnjaci koji su glasali za mene da ja predstavljam njih u imenovanju Vlade Federacije.

O sutrašnjem sastanku Osmorke sa HDZ-om kaže:

- Oni na taj način dezavuišu građane Federacije objašnjavajući kako neko blokira, a oni su ti koji ne blokiraju. I taj sutrašnji sastanak gdje su oni dogovorili određene sastanke bez predstavnika Bošnjaka, bez mene kako je to Ustav definisao, mislim da im je posao uzalud i da neće doći do kraja u tom dijelu. Treba ipak potpis i predsjednice i dva potpredsjednika. Kako oni misle da ja stavim potpis za neke članove za ministre kad ja ljude ne znam, nisam učestvovao u stvaranju tog tima. Ako hoće da nešto potpišete onda je svakako red da se mi pitamo, odnosno da učestvujemo u tom dijelu. Tako je Ustav definisao."

Jednokratna odluka visokog predstavnika bi bila loša za građane i demokratiju

Na pitanje hoće li dati podršku Nerminu Nikšiću ukoliko bude prijedlog za premijera, Lendo odgovara:

- Ni Nerminu Nikšiću ni nikome od članova Vlade koji budu predloženi, ako ja budem dobio, ne znam hoće li dostaviti neki papir do 6. Vjerovatno će do 6. dostaviti neki papir, ali ja zaista ne želim dati potpis u nečemu u čemu nisam učestvovao i da potpišem za Vladu Federacije koja će sutra raditi dobro ili neće. Onda bih ja kršio Ustav, zakon, ne bih bio predstavnik Bošnjaka i onih ljudi koji su izabrali mene da ih predstavljam. Ne dolazi u obzir da potpišem nešto u čemu neću učestvovati.

Navodi da SDA nije uopšte određivala koliko ministarskih mjesta želi u Vladi Federacije.

- Treba da se dogovorimo. To je nešto što će doći prije ili kasnije na red, a to je da SDP, HDZ i SDA sa svojim predstavnicima, sa ljudima koji treba da imenuju Vladu moraju da sjednu i kažu ovo bi trebao da bude premijer, ovo će biti ministri. Moraju razgovarati sa SDA. Ja bih trebao razgovarati sa kolegama iz rukovodstva Federacije. Nažalost, nismo uopšte razgovarali o tom dijelu. Mislim da je svaka druga opcija zaista gubljenje vremena i nešto što građani Federacije najmanje žele i što nije dobro kad je u pitanju promjena postojeće Vade Federacije.

Kaže da ne vidi rješenje ukoliko ne budu razgovarali i dogovorili se.

- Onda ostaje ova varijanta za koju ja nisam, ostaje Vlada postojeća koja će nastaviti raditi svoj dio obaveza. Ne znam šta visoki predstavnik, znate da je donio određene odluke nakon izbora. Mi poštujemo odluke visokog predstavnika, ali se svakako nadam da će svaka odluka koja bude donesena biti dugoročna i u sklopu Ustava Federacije, koja će važiti u narednom periodu, a nikako jednokratna ili da važi za ovaj dio. Mislim da bi ta odluka bila loša za građane, za demokratije. Odluku koja bude ugrađena u Ustav ću prihvatiti, odnosno stranka iz koje dolazim i to je nešto što će biti legalno.

Ovo što Dodik govori ne misli dobro ni građanima RS ni BiH

Ističe da, kada je u pitanju BiH, a posebno Federacija, imamo složen politički sistem.

- Svi nešto žele ili ne žele. Moramo shvatiti da moramo poštivati volju građana, zakon i Ustav FBiH. I ja ne bih mnoge stvari, lično kad je u pitanju taj dio s kim bi išli, s kim ne bi išli, međutim mi smo ti koji smo određeni, dobili zadatak i od jednog i od drugog doma da to moramo da uradimo. Ustav je definisao da predsjednik predlaže Vladu FBiH, premijera, ali da mora da da saglasnost oba potpredsjednika. Bez jednog potpisa nema kompletne Vlade Federacije. Oni često govore nešto neće sa SDA itd. Oni kad su glasali u Parlamentu za mene za predstavnika Bošnjaka, oni su se tad opredijelili da Lendo, odnosno predstavnik Bošnjaka, učestvuje u formiranju Vlade. Bez predstavnika Bošnjaka neće biti nove Vlade.

Smatra da najveći dio međunarodne zajednice čine prijatelji BiH.

- Ne bih govorio o pojedincima, ali kad je u pitanju i visoki predstavnik, američka administracija, njemačka, britanska, oni su zaista od samog početka prijatelji BiH. Nažalost često se ponašaju odgovornije prema BiH nego pojedini političari u okviru BiH ili Vlade FBiH. Moramo se u okviru FBiH više okrenuti svojim obavezama i zadacima, više poštivati i međunarodnu zajednicu i visokog predstavnika, ali istovremeno više povesti računa jedni o drugima. Ova zemlja se zaista mora okrenuti tome da svi budemo u funkciji građana. Do Vlade FBiH treba doći što prije, ali u skladu sa Ustavom, i sa preporukama i ingerencijama stranaca koji su rekli da se mi dogovorimo. Nisu rekli da se dogovore SDP i HDZ, nego da se rukovodstvo Federacije dogovori kako i na koji način to formirati.

Sigurno su opasne najave Milorada Dodik kad je u pitanju stanje sigurnosti u BiH. To ne treba građanima, našoj omladini. Treba im sigurnost, stabilnost, mir, da nam mladi ne odlaze iz države. Ovo što Dodik govori ne misli dobro ni građanima RS-a ni BiH - zaključio je Lendo.