Elmedin Konaković za "Avaz": U ponedjeljak bit će poznata nova Vlada FBiH

Ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik Naroda i pravde (NiP) Elmedin Konaković pred današnji sastanak stranaka osmorke i HDZ-a kazao je za „Avaz“ da bi na njemu trebao biti do kraja definiran program nove Vlade Federacije BiH, dok će imena ministara objaviti u ponedjeljak.

Finalni program

- Imamo finalni program koji s HDZ-om brusimo već dugo i dogovorili smo se da u ponedjeljak objavimo imena ministara. Načelno se zna raspodjela ministarstava. HDZ je ostao na istim pozicijama na kojima je bio, dakle, imat će 5 plus 1 ministarstvo, s naše strane ćemo imati deset ministarstava, plus premijer. Od tih deset, četiri mjesta će pripasti bloku SBiH, NES i PDA, unutar trojke po jedno ministarstvo će dobiti Naša stranka i NiP, a ostala četiri ministarstva, plus premijer, pripast će SDP-u - kazao je Konaković.

Lider NiP-a istakao je kako očekuje da će SDA i potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo na sve moguće načine pokušati blokirati uspostavu nove Vlade FBiH, ali i da očekuje intervenciju visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt).

- Potpuno je jasno da SDA ide u sve vrste blokade, ne očekujem od njih nikakav razum, jer da to imaju, ne bi radili ovo što sve dosad rade, a to je nasilje nad demokratijom, jer postoji većina u oba doma Parlamenta FBiH. Očekujem da visoki predstavnik, u skladu sa svojim ovlastima, raspetlja ono što je zapetljao u izbornoj noći. Mislim da je to moralna i ljudska odgovornost, da odblokira najvažniji motor za ekonomiju BiH koji se zove Vlada FBiH - kazao je Konaković.

Poštovanje BiH

Konaković se osvrnuo i na svoj dosadašnji rad na poziciji ministra vanjskih poslova.

- U samo nekoliko dana uspjeli smo ostvariti kontakt sa svim najvažnijim državama za Bosnu i Hercegovinu, od SAD, preko Francuske, Španije, Njemačke, do Turske. To je za BiH nužno. S druge strane, na regionalnoj turneji svi su BiH ukazali nužni respekt, u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj sastao sam se i s predsjednicima država, iako to ne mora biti politička praksa. Sastao sam se i s premijerima i ministrima vanjskih poslova. To pokazuje kakav ugled BiH i dalje uživa na međunarodnoj sceni, a mi ga uopće nismo koristili. Niko mene od tih ljudi lično ne poznaje. Ti susreti su izraz poštovanja koji države širom svijeta imaju prema BiH - kazao je Konaković u razgovoru za „Dnevni avaz“.

Napadi na suprugu

Javnost je prethodnih dana sablaznila objava ministrove supruge Dalije Hasanbegović-Konaković u kojoj je s javnosti podijelila gnusne prijetnje i uvrede koje svakodnevno dobiva. Elmedin Konaković još jednom je ponovio da iza verbalnih napada stoje stranačke mašinerije SDA i DF-a.

- Za sve to pogrome odgovorni su SDA i DF i njihovi lideri. Dobro znaju da to rade predstavnici njihove dvije stranke. Nikad se od njih nisu ogradili. To je organizirana i koordinirana aktivnost. To će trajati sve dok im ne prekinemo sve izvore finansiranja, dok ih ne izbacimo iz javnih preduzeća iz kojih kradu i iz kojih finansiraju takvu mrežu i dok se Tužilaštvo ne počne ozbiljno baviti ovom temom. Najsretniji sam čovjek na svijetu što nismo radili nikad ništa slično. Bez obzira na sve napade i pritiske, nikad se nećemo spustiti na taj nivo - istakao je Konaković u razgovoru za „Dnevni avaz“.