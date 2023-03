Human gest u Mostaru: Besplatne vekne hljeba za ljude u stanju potrebe

Već mjesecima ljudi u stanju potrebe, gladni, siromašni, oni koji ne mogu sebi priuštiti doslovno ni koru hljeba u vremenu koje živimo, hljeb mogu besplatno preuzeti pored puta u naselju Zalik, javlja Anadolija.

Mnoštvo vekni hljeba i drugih specijaliteta nalazi se okačeno o tabli zida pekare "Inpek" u vlasništvu Pervera Gigolaja.

Dobre reakcije

Ovaj humani privrednik na razne načine odavno pomaže lokalnu zajednicu, a na ovu ideju došao je u razgovoru sa imamom džemata Zalik Šefikom efendijom Čavčićem i ostalim džematlijama. Mnogo je vekni hljeba koje odnose brojni, što je uz sve, vjeran pokazatelj da se živi teško.

- Vidio sam da ovdje dosta ljudi ima potrebu za tim. Ideja je bila moja, ali i Šefika ef. Čavčića, da uradimo nešto. Došli smo tako na ideju da uradimo ovu tablu. Hljeb može uzeti bilo ko, ko nema. Uradili smo to prije mjesec, dva. Zasad to dobro funkcionira. Ljudi kupuju i ostavljaju, a i mi pekari tokom cijelog dana. Na kraju radnog vremena također ostavljamo. Ima dosta ljudi koji nemaju i dolaze to da preuzmu.

Zadovoljni smo i sretni što smo to malo mogli učiniti za našu mahalu i grad. Pozitivna je priča. Reakcije su pozitivne. Nadam se da će to za ramazan biti u većem broju. Da niko neće ostati gladan. Zadovoljni smo - rekao je Gigolaj za Anadoliju.

Zajednički iftar

Ovo je samo jedna u nizu humanih gesti ovog čovjeka. Oduvijek se odaziva na pozive lokalne zajednice. Raduje se mubarek mjesecu u kojem planira izdvojiti više svojih proizvoda za siromašne, a i ovog će puta kao i ranijih godina podržati organizaciju iftara u Mostaru. Specijalitet i ovog ramazana su tradicionalni iftarski somuni.

- Tradicionalno za ramazan, svake godine pravim somune u vremenu iftara. Budu vrući. Uvijek se odazivamo i somune i doniramo. Svake godine pravimo iste. Gledamo da budu dobri... Ljudi to znaju. Za sve iftare smo uvijek odgovorili na pozive - rekao nam je Gigolaj.

Ovo mjeseto nije jedino na kojem gladni Mostarci imaju priliku dobiti besplatan obrok bez da iko za to zna. Odavno u naselju Luka postoji mali frižider u koji aktivisti Uruženja "Zajedno za naš grad" ostavljaju sendviče, sokove i ostala jela za ljude u stanju potrebe.