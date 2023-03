Izraelski ministar odbrane se usprotivio Netanjahuu: Treba zaustaviti reformu pravosuđa

Izraelski ministar odbrane Joav Galant (Yoav Gallant) pozvao je vladu da zaustavi donošenje zakona o reformama pravosuđa, naglasivši da žestoki spor oko mjera predstavlja opasnost za zemlju.

- Produbljivanje raskola prodire u vojne i odbrambene institucije - ovo je jasna, neposredna i stvarna opasnost za sigurnost Izraela - rekao je Galant.

Slabi se spremnost za rat i nacionalnu koheziju

Izrael je zahvaćen masovnim demonstracijama nakon što je vlada u januaru objavila svoje planove za pravosuđe. Galant je ranije kazao da bi trenutno stanje moglo oslabiti spremnost za rat i nacionalnu koheziju.

Reforma pravosuđa također je izazvala zabrinutost u inostranstvu za demokratsko zdravlje Izraela. Galant je rekao da podržava reforme pravosudnog sistema, ali da se one moraju provesti uz široku saglasnost.

Građanske slobode i prava manjina

Čini se da protivljenje planu nije oslabilo, uprkos ovosedmičnom obećanju premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) da će uvesti građanske slobode i prava manjina u zakon. S obzirom na to da ima parlamentarnu većinu, mislilo se da će Netanjahu ratificirati paket reformi do proljetne pauze rada Knesseta 2. aprila, ali je većinu odlučio odgoditi do ponovnog zasjedanja 30. aprila.

Ipak, njegova nacionalno-vjerska koalicija još uvijek ima za cilj donijeti jedan zakon prije 2. aprila. Galantova izjava pokazala je pukotine u Netanjahuovoj koaliciji, a krajnje desničarski ministar policije Itamar Ben-Gvir pozvao je premijera da otpusti Galanta ubrzo nakon njegove izjave.