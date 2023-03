Bećarević poručio Košarcu: FBiH u tom procesu vidite kao potrošača gasa i korisnika koji će otplatiti investiciju

Novoimenovani ministar komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u Kantonu Sarajevo Almir Bečarević komentirao je ponudu da se FBiH iz Istočne interkonekcije ponudi jedna četvrtina kapaciteta tog gasovoda.

"Hvala i zaboravite"

Bečarević je podsjetio da je ministar vanjske trgovine Staša Košarac kazao kako "postoji opredjeljenje da jedna četvrtina kapaciteta Istočne gasne interkonekcije može biti data na raspolaganje Federaciji BiH."

- Mogu reći hvala i zaboravite. Gotovo 20 godina pratim ovu borbu manjeg entiteta RS da na postojeći pravac snabdijevanja gasom doda i novu interkonekcijsku tačku 40 km od postojeće i naravno, iz pravca Srbije. FBiH u tom procesu gospodine Košarac vidite kao potrošača gasa i korisnika koji će Vam otplatiti investiciju kroz nerealne transportne tarife i putem nezakonitog regulatora iz Trebinja. To već sada radite povećavajući transportne tarife na postojećem pravcu i iste ste digli za 50 posto u zadnjih nekoliko mjeseci. FBiH plaća ovo, ali ne mora da plaća ono što ste dalje zamislili - poručio je.

Istovremeno poziva se pokaže ko će finansirati projekat Istočne nove interkonekcije.

Tri puta jeftinija

- Pokažite sa kim dogovarate gas i obrazložite zašto ne može Sjeverna interkonekcija Brod-Doboj-Zenica koja je tri puta jeftinija od Istočne nove interkonekcije. Sjevernu interkonekciju blokirate gospodine Košarac 20 godina, a Južnu vise od 10 godina. Također, kada već nešto tražite da Vas podsjetim da je i Bećirović tražio nešto, Zakon o gasu i regulatora na državnom nivou, a ovo ste odbili i jos se pozivali na vitalni interes - podsjetio je kantonalni ministar.

Naglašava da ukoliko se govori o vitalnom interesu treba preslikati vitalni interes Srbije, odnosno izgradnju interkonekcije Bugarska-Srbija i taj gas dovesti do Zenice i izgraditi za RS gasovod do Doboja i do Banja Luke.

- Ovo je najjeftinija opcija za oba entiteta i gas iz zemlje koja nije pod sankcijama. Na kraju, hvala i zaboravite na tržiste gasa u FBiH, a mi ćemo vam gas iz Azerbejdžana transportovati do Banja Luke po najboljim praksama iz Evrope i tarifama koje nećemo povećavati za 50 posto ucjenama preko nepostojećih radova na gasnom sistemu - poručio je Bečarević.