Trojka: Ako su SDA i DF zabrinuti zbog intervencija neka Lendo prizna volju Parlamenta FBiH

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Narod i pravda i Naša stranka pozivaju SDA i DF da prestanu sa širenjem paranoje zbog sve izvjesnijeg gubljenja vlasti.



Parlamentarna većina

- Neiskreno zvuči zabrinutost ovih stranaka zbog moguće intervencije OHR-a, ako se zna da imaju mogućnost da takav postupak spriječe. Jednostavnim Lendinim priznanjem volje parlamentarne većine svaka intervencija postaje suvišna i bespredmetna.

Ukoliko Refik Lendo da saglasnost na imenovanje vlade iza koje stoji očita parlamentarna većina, ni do kakve intervencije ne može ni doći. Izvrtanje je teza da parlamentarna većina namjerom da imenuje vladu vrši pravno nasilje. To čini manjina u parlamentu koja ruši parlamentarnu demokratiju i ne priznaje temeljni princip parlamentarne demokracije, a to je da većina u parlamentu formira vlast.

Vrhnac paradoksa

Svjedočimo vrhuncu paradoksa kada oni koji ne priznaju parlamentarnu većinu ironično prozivaju međunarodnu zajednicu za zanemarivanje volje parlamenta.

Trojka još jednom poziva parlamentarnu manjinu da pokaže barem minimum osjećaja za demokratske principe, te da pozovu svog potpredsjednika FBiH Refika Lendu, da ne blokira imenovanje Vlade FBiH iza koje stoji volja Parlamenta FBiH.

Ukoliko to ne učine, SDA i DF će biti jedini i isključivi uzročnici eventualne, u tom slučaju nužne, intervencije OHR-a kao nadležnog organa koji jedini može razriješiti blokadu - navodi se u saopćenju.