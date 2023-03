Za 27 godina državljanstva se odreklo 96.876 osoba: Na odlasku građana država zarađuje milione

- To su ljudi koji su silom otjerani, da spase sebe, svoju djecu, budućnost, da daju smisao životu. Zbog nesposobnosti državne administracije da uradi sporazume o dvojnom državljanstvu, prisiljeni su i da se odreknu vlastitog državljanstva. A onda su se etno-mangupi dosjetili i da ti naplate spas - kazao je bh. sociolog i filozof, prof. dr. Esad Bajtal.

U konkretnom slučaju „spas“ košta 800 KM, koliko iznosi administrativna taksa za odricanje od državljanstva.

Za ispis iz BiH radi stjecanja državljanstva neke od država bivše SFRJ ovakva taksa iznosi 200 KM. Država je tako samo u prošloj godini od građana koji je napuštaju naplatila 893.320 KM.

Etno-braća

- Ne spašavaju te oni, nego su te gurnuli u nevolju. Ovdje ne možeš opstati, nemaš gdje da radiš, nemaš šta da jedeš, živiš u konfuziji, u strahu od rata, referenduma i gluposti, a onda etno-braća kažu da im moraš platiti što će te pustiti da se od njih spasiš. A onda penzionerima daju po 100 maraka jednokratno, sebi povećaju plaću za 500, pa za 700 KM. To je taj nemoral, cinizam, političko etno-razbojništvo i banditizam - istakao je Bajtal.

Falsificiraju izbore, prave diplome

Nema nam spasa ako se ne ugledamo na Francuze, Grke, Nijemce, ako ne ustanemo u odbranu vlastitog dostojanstva i ako nastavimo da šutimo na sve što bh. politike kreiraju.

- Nećeš vladati zemljom, već ćeš upravljati, a upravljati znači dogovarati se s građanima. To je smisao demokratije. Čak i u Rusiji ljudi ustaju. Znači li to da su ovi gori od svih mogućih putina na planeti!? Građani puštaju da ih nepismeni mangupi varaju, da sebi prave diplome, uzimaju vlast kako hoće, falsificiraju izbore, dižu cijene, kupuju im neispravne respiratore, uvoze lijekove… Sad donose i zakon, pa kad gladni kažu da su gladni, to će njih vrijeđati i onda ćete 120.000 KM kazne platiti, ili ići u zatvor. Platit ćeš ako kažeš da sam ukrao ono što sam ukrao, da sam skrenuo rijeku koju sam skrenuo... Ja to smijem raditi, ali ti o tome ne smiješ govoriti - kategoričan je Bajtal.