Mijatović održao prvi sastanak s Delićem i direktorima resornih preduzeća

Novoimenovani ministar privrede Kantona Sarajevo Zlatko Mijatović, zajedno s bivšim ministrom Adnanom Delićem, sastao se danas s direktorima i članovima uprava javnih preduzeća iz resora privede.

Taj sastanak, kao prva aktivnost novog ministra, jasno je opredjeljenje Ministarstva privrede za nastavkom aktivnosti i projekata ovih preduzeća započetih u prethodnom mandatu.

Prioritetni projekti

Sada već bivši ministar Delić upoznao je ministra Mijatovića sa situacijom u svakom od preduzeća i organizacija, istakavši prioritetne projekte svakog preduzeća. Mijatović je rekao direktorima da očekuje intenzivnu saradnju na svim projektima koji se trenutno realiziraju, ali i da će svoj mandat nastaviti intenzitetom koji podrazumijeva donošenje novih ideja i projekata.

- Zahvalan sam Deliću na svemu što je uradio tokom svog mandata i sasvim je sigurno da ćemo nastaviti sve što ste započeli i dovesti to do kraja. Svi projekti naših preduzeća nastavljaju se realizirati, a Ministarstvo će kao i do sada biti na raspolaganju za sve vas, bez izuzetka. Imamo dobre temelje i nastavljamo dalje raditi projekte za dobrobit svih građana u Kantonu - kazao je, između ostalog, ministar Mijatović.

Pozvan da posjeti preduzeća

Direktori preduzeća delegirali su prioritetne projekte, među kojima su izgradnja gondole, pješačke i biciklističke staze na Bjelašnici, nastavak tehnološke modernizacije preduzeća "Sarajevo - šume" i pokretanje proizvodnog pogona za pelet, obnova Doma mladih, rješavanje imovinsko - pravnih odnosa Centra Skenderija i podrška sajamskim aktivnostima, nastavak ulaganja u poboljšanje uslova na farmi PD "Butmir", kao što je obnova krova i podova, revitalizacija azila u Prači i izgradnja novog u Rakovici u saradnji s Terapijskom zajednicom KS, uspostavljanje Centra za razvoj poduzetništva i poslovnog inkubatora i niz drugih projekata koje ova preduzeća realizuju.

Mijatović je pozvan i da posjeti preduzeća kako bi se detaljnije upoznao sa svime što ova preduzeća imaju u okviru svojih nadležnosti, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.