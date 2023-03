Duraković: Imamo više od 30 napada na Bošnjake povratnike, dva sa smrtnim ishodom

Gost emisije Rezime Federalne televizije bio je Ćamil Duraković, potpredsjednik RS.

O nedavnom napadu u Višegradu kaže da je to slučaj koji se desio, na simboličkom nivou, prvi dan ramazana.

- To je ono što je dodatno Bošnjacima stvorilo nervozu. Za nas je važno da se počinioci tog djela na kraju nađu. U jednom momentu je bio priveden gospodin Bojan i onda je zbog procedura i nedostatka dokaza pušten iz pritvora. Istraga se nastavlja, a dokle je zaista ne znam. Mi ukazujemo, zbog naših građana najsenzibilnije kategorije, a to su Bošnjaci povratnici u taj dio BiH, da je dosta slučajeva koji su se desili u prošlosti i dovelo do nepovjerenja u same institucije, posebno istražne. Imamo više od 30 napada na Bošnjake povratnike, dva sa smrtnim ishodom. To nam daje za pravo da insistiramo i zahtijevamo da se ove stvari privedu kraju kako bismo počeli vjerovati institucijama. Na ovom konkretnom slučaju vidjeli smo brzu reakciju možda upravo zbog tog javnog pritiska koji je uslijedio odmah nakon napada. Čekamo konačan ishod svega ovoga. Zabrinjava da sistem u RS-u ne može garantovati sigurnost manjinskim zajednicama. Institucije moraju vratiti povjerenje svih građana – rekao je Duraković.

Emotivna reakcija

Naglašava da su rane od rata još uvijek svježe i da svaki incident koji se desi, a u kojem je neko iz reda jedne etničke grupe učinio nedjelo drugom iz druge etničke grupe, mi odmah pokušavamo svrstati u djela iz mržnje.

- Međutim postoje ona djela koja su nam zajednički sadržalac u svemu i nije ni ludo što ljudi odmah emotivno reaguju, upravo zbog slučajeva iz prošlosti. Nisu svi tretirani podjednako, to ukazuje na institucionalnu diskriminaciju nad nekim. Od 30 zabilježenih slučajeva većina ih je bila ili na Bajram namazu ili u krugu džamije ili napad na džamiju ili napad na Bošnjake koji su pokušali da se organizuju da protestuju protiv nečega. Sve su to stvari koje nama govore da institucije nemaju isti tretman prema svim etničkim grupama. Mi to vidimo i osjetimo to kroz različite sfere života – kazao je.

Duraković ističe da su povodom posljednjeg događaja svi u RS-u ogorčeni.

- Ne možemo reći da policija nije reagovala adekvatno i da ne radi trenutno na rasvjetljavanju slučaja. Treba dati priliku institucijama, mi smo pozvali da rasvijetle slučaj. Ukoliko to bude bio napad na ovo dvoje ljudi zato što su Bošnjaci onda ćemo imati ozbiljan problem. Ukoliko bude napad iz koristoljublja ili nečega drugog, na kraju krajeva da vidimo ko je. Mi možemo osuđivati, ali ne možemo presuđivati – ističe Duraković.

Riječi imaju posljedice

O prijetnjama Milorada Dodika otcjepljenjem kaže: "Svakako riječi imaju posljedice, pogotovo kada ih izgovaraju najviši zvaničnici u ovoj državi. Čuli smo različitih stavova, ali možemo istaći da je Milorad Dodik jedan od vodećih destruktivnih političara u ovoj zemlji koji često vrijeđa kroz svoje izjave. Ali nažalost to je čovjek koji ima moć da u institucijama donosi odluke. To su izjave koje moramo uzeti ozbiljno, riječ je o čovjeku koji to može da odluči, a kada odluči bit će kasno. Smatram da su političari koji su na čelu institucija najviše doprinijeli da obezbijede pretpostavke za ovakve događaje. Počev od onih u Banjoj Luci, jer kad živite u društvu u kojem ste svjesni da vas niko neće procesuirati za ono što učinite pa našamarate nekog na ulici onda će se ta pojava multiplicirati. Mislim da su političari proizveli jedan nezdrav politički ambijent koji ljudi koriste da čine kriminalna djela – smatra Duraković.

Kaže da saradnju i komunikaciju sa Miloradom Dodikom ima na entitetskom nivou, te da ona sigurno neće biti na štetu naroda koji predstavlja.

Duraković smatra da treba dati šansu onima koji su u mogućnosti da kroz dijalog formiraju bilo koji oblik vlasti.

Opozicija brutalna

- Vidimo na neki način je formirana državna vlast. Jedva čekamo da se i federalna vlast formira i da oni koji preuzmu odgovorne funkcije konačno počnu raditi. Dodik je već počeo da koristi tu svoju ustaljenu retoriku gdje ne daje prostora političkim partnerima da bilo šta s njim naprave. Tako da je ili da koristite njegovu retoriku pa da se obračunavate javno ili da mijenjate modus i način pristupanja njemu pa da on promijeni svoj stav, ali vrlo teško. S njim je jako teško raditi jer je do tolike mjere radikaliziran da ne može racionalno da donosi odluke – dodaje Duraković.

Kada je riječ o državnoj imovini kaže: "S jedne strane, ukoliko međunarodna zajednica očekuje neki konsenzus ovdje, onda oni nas provociraju jer znaju kao i mi da nema konsenzusa oko tih nekih pitanja. Svi znamo da će morati doći do intervencije OHR-a. RS i BiH su činjenice koje se ne mogu promijeniti bez nasilja, bez rata. Prestanimo negirati jedni druge. Bojim se da Osmorka neće moći puno napraviti jer je opozicija brutalna prema njima – navodi Duraković.

Navodi da mu je Jelena Trivić veliko razočaranje.

- Bojim se da alternative u RS-u nema kada je u pitanju odnos prema državi BiH. Ne postoji nijedan politički subjekt u RS-u koji BiH prihvata ovakvu kakva je po Ustavu. Oni nisu alternativa SNSD-u – zaključio je.