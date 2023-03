Rudari traže sastanak s Kasumovićem: "Djeca rudara nemaju šta iftariti"

Nezadovoljni rudari stigli su u 10 sati pred Gradsku upravu Grada Zenica.

Podsjećamo, rudari jamskih pogona "Raspotočje" i "Stara jama" ne proizvode ugalj od petka poslijepodne, kada su stupili u radnički neposluh jer nisu dobili plaću za februar te topli obrok za januar.



Obratio se Husić

Prisutnima se obratio Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH. Rekao je da traže sastanak s gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem.



- Mi imamo informacije da se gradonačelnik neće odazvati na naš poziv. Aktivirali smo pola BiH da stupimo u kontakt s njim, ali nismo uspjeli. Nekad je bio gost rudnika kada je njemu to trebalo. Mi ćemo sutra od sedam do osam sati u svih sedam rudnika u sastavu koncerna održati jednostni štrajk ako se danas ne dese ozbilji pomaci. Štrajk može prerasti u opći štrajk i mi nećemo ostaviti radnike iz Zenice same - rekao je Husić.

Nisu mirni

Dodali su da nemaju šta izgubiti.

- Djeca rudara nemaju šta iftariti - poručili su nezadovoljni rudari.



Husić je kazao da rudari iz Zenice ne smiju strepiti za svoje plaće.

- Nemamo mjeseca da smo mirni od augusta 2021. godine - rekao je Husić.