Duraković za "Avaz": Međunarodna zajednica mora stati ukraj ovom bolesnom političkom ambijentu

Potpredsjednik RS Ćamil Duraković među prvima je reagirao na informacije o napadu na porodicu Memišević u Omeragićima kod Višegrada, zatraživši hitno procesuiranje počinitelja. U razgovoru za "Avaz" kaže kako još uvijek živimo u vremenu u kojem emocije idu ispred svega drugog, pa su takve bile i prve reakcije na ovaj događaj koji je šokirao bh javnost.



- Onda se pobude nacionalne strasti, pa otvorimo javnu polemiku koja je nekad i suvišna, posebno kad su u pitanju događaji poput Višegrada, pa i Banje Luke prije petnaestak dana. Smatram da je sistem stvorio pretpostavke za takve događaje, jer smo evo u Banjoj Luci imali institucije koje ne mogu da garantuju sigurnost svojim građanima. To je za mene nepojmljiv stav institucija – kaže Duraković.

Svaka riječ ima posljedice

Upozorava da svaka riječ političara ima svoje posljedice, te da smo se doveli u poziciju u kojoj ljudi misle da mogu činiti nasilje i ne biti kažnjeni za to.

- Imali smo mi niz napada na povratnike, od onih u avlijama džamija na Bajram ili ovaj u Višegradu koji se desio prvog dana ramazana. Mi odmah odreagujemo da je to iz neke nacionalne mržnje, zato što nemamo povjerenja u institucije koje do sada nisu pokazale da podjednako štite ljudska prava svih građana. Znate za ubistvo djevojčice u Vlasenici Melihe Durić koje nikad nije rasvijetljeno. Ili ubistvo Murata Badića u Banjoj Luci tokom polaganja kamena temeljca za obnovu Ferhadije. Ne možemo vjerovati dok institucije ne pokažu da svoj posao rade kako treba. Nakon javnog pritiska u vezi s ovim događajem u Višegradu vidjeli smo brzu reakciju policije, koja je odmah privela osobu na koju se sumnja. Odmah nakon toga dolazi razočarenje od tužilaštva koje ga pušta na slobodu pod sumnjivim okolnostima da nema dovoljno dokaza. S jedne strane ima neke hronične bolesti, a sad se pojavilo u javnosti da je nedavno položio vozački ispit. Te kontradiktornosti ponovo nas vraćaju u poziciju nepovjerenja prema institucijama – ističe Duraković.

Odgovornost Milorada Dodika

U trenutnoj situaciji, naglašava potpredsjednik RS, odgovorni su političari na čelu institucija. U takvim istupima prednjači predsjednik RS Milorad Dodik.

- Ako imate prvog čovjeka entiteta RS da daje takve izjave, da poziva na zabranu aktivnosti nekim manjinskim grupacijama, bez obzira o kome se radilo, ili ako imate nekog ko vrijeđa Bošnjake, onda se desi i ovo na terenu gdje Bošnjaci žive. On je u niz navrata izvrijeđao Bošnjake, a onda imamo ovo stanje. Imali smo i izjave o LGBT populaciji i šta da očekujete na ulicama ako predsjednik entiteta da takvu izjavu. To je momenat u kojem međunarodna zajednica može, treba i mora da iskoristi svoje mehanizme da se konačno stane ukraj ovom bolesnom političkom ambijentu kojeg su kreirali politički akteri u ovoj zemlji – dodaje Duraković.

Bez pomoći međunarodne zajednice BiH nije u stanju sama riješiti i niz drugih, gorućih pitanja. Duraković kaže da je državna imovina jedno od njih, jer se političari u BiH o tome nikada ne mogu dogovoriti pa je intervencija OHR-a jedini način da se taj problem prevaziđe.

- Niz je pitanja oko kojih nema dogovora u ovoj zemlji, jer jedni je negiraju, a drugi je ne daju. Različite su pozicije onih koji brane integritet i suverenitet BiH i onih koji ga ruše. Neki jedva čekaju da se BiH prikaže neodrživom, da je nemoguć zajednički život, a to je destruktivna politika koju je najlakše voditi – ističe Duraković.

Borba za fotelje

Dodatni problem je fragmentiranost unutar bosanskog političkog bloka, koji nema kapaciteta da se suprotstavi destruktivnim politikama. Dodatno su ga oslabile podjele oko procesa konstituiranja vlasti u FBiH.

- Svaki pokušaj dijaloga osmorke se naziva izdajom, a to je šteta, jer su iste stvari radili oni koji su ranije bili na vlasti. Morali su sarađivati sa HDZ-om i SNSD-om. S druge strane, to ne opravdava ni današnju osmorku, koja je tada kritikovala SDA za iste postupke koje oni danas rade. Bilo ko da je sada u „bošnjačkoj reprezentaciji“ ništa drugo ne bi mogao uraditi u odnosu na HDZ i SNSD, ali neko to želi prikazati kao nesposobnost ili izdaju, a sve su isto radili ranije. Narodu žele zaslijepiti oči i nakon 30 godina reći: „Mi bismo to ovako“. Neozbiljno i smiješno. Svi su imali priliku. Probosanska politička scena svodi se na puku borbu za fotelje – pojašnjava Ćamil Duraković.

Zbog svega, potpredsjednik RS smatra da svi koji se kunu u BiH što prije moraju naći dodirnu tačku, ujediniti se oko države kao nečega oko čega se mora stajati zajedno, jer ko god u ovom trenutku šteti bosanskom političkom bloku pravi štetu i samoj državi.