Dodik osudio napad na povratnike Ajšu i Fadila Memiševića: Napadače oštro kazniti

Predsjednik RS Milorad Dodik osudio je danas napad na povratnike Ajšu i Fadila Memišević iz sela Omeragići kod Višegrada koji se dogodio 23. marta.

Dodik je poručio da svi oni koji ljudima čine zlo zaslužuju da budu procesuirani i najstrože kažnjeni.

- Zalažem se za to i žao mi je što se to desilo. Mislim da to nije primjereno ovom vremenu i trenutku - rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci.

Policija iz Višegrada uhapsila je 24. marta Bojana Prodana, osumnjičenog za razbojništvo nad supružnicima Memišević.

Uhapšeni je pušten nakon isteka 24 sata, s obzirom na to da nadležno Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nije predložilo mjeru pritvora.