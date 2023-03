Poslanici u NSRS osudili Milanovićevo odlikovanje brigade HVO-a

Narodna skupština RS je tokom današnje sjednice raspravljala o posjeti hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića Derventi.

Podsjećamo, Milanović je prije dva dana učestvovao u obilježavanju 31. godišnjice osnivanja 103. brigade Hrvatskog vijeća obrane Derventa koju je odlikovao Redom Nikole Šubića Zrinskog.

Odnosi Dodika i Milanovića

Poslanik PDP-a Radislav Dončić se osvrnuo na diskusiju predsjednika Vlade RS koji je govorio o događanjima u Derveti.

- Zaista pokušavam da se smirim i vjerujem da niko ovdje nije sretan što je to tako, ali je vlast kriva za to što se desilo u Dervetni i taj Milanović je čovjek koji je stalno prisutan na ovom prostoru i čak se hvali da ima dobre odnose sa Dodikom - kazao je.

Smatra da ništa nije slučajno i da građani prate šta se događa.

- Stvarno tražim ubuduće da se ove stvari ne događaju. Mnoge su porodice nastradale. Ono što se gore događalo znaju samo građani Dervente koji su prošli pakao - istakao je.

Dončić je mišljenja da vladajuća koalicija nije dobro razmislila te da je dopustila da se ponižavaju nekadašnji borci.

- Danas umjesto Komisije za hartije od vrijednosti, mi smo otvorili temu o vrijednostima. Ljudskih, patriotskih, vrijednosti sjećanja i pamćenja. Sve to kad saberemo, ova dešavanja u Derventi to je tako. Sve su te vrijednosti bile izmiješane. Kao što sam i prvi dan uradio, želim apsolutno da osudim taj čin dodjele odlikovanja zloglasnoj HVO brigadi. Nisam čovjek koji želi da poništi tuđe žrtve. Ono što je uradio Milanović, to je neoprostivo. Ne samo zbog tog čina jednog, gdje je vjerovatno želio da pokupi neke političke poene, već zbog budućnosti Dervente i međunacionalnih odnosa - poručio je poslanik SNSD-a Igor Žunić.

Niko nije znao da će Milanović odlikovati jedinicu HVO-a

Tvrdi da niko nije znao da će Milanović odlikovati jedinicu HVO-a jer niti jedan zvaničan dokument nije poslan ni jednom nivou vlasti osim Granične policije i Ministarstvo sigurnosti BiH.

Smatra da se nikada sličan događaj ne može dogoditi u Derventi jer bi došlo do incidenta.

- Odlikovao je stotine zločinaca iz Osijeka, Rijeke koji su bili u Derventi u ustaškim uniformama. Nama ovdje ne trebaju jeftini politički poeni bilo kome - istakao je Žunić.

- Morate shvatiti da ovo nije izolovan slučaj i mi tražimo da se utvrdi odgovornost ko je dozvolio to da se radi. Vi godinama vodite prohrvstsku politiku - istakao je poslanik Nebojša Vukanović.

Persona non grata

Optužio je vladajuću koaliciju da je predala "jasenovačku građu Hrvatskoj i time počinila veliku izdaju".

- To je Dodik učinio sam u prvom svom mandatu 2001. godine. Od tada do danas, od poslova Čermaku, od poslova Makraču, od borbe za treći hrvatski entitet, reci gdje su granice Čovićevog i Dodikovog trećeg entiteta. Je li to samo u Federaciji? Čović kaže ne, imamo mi i Republiku Srpsku. Zato vam govorimo da vodite izdajničku politiku - poručio je Vukanović.

Poslanik SRS-a Milanko Mihajlica, zatražio je i da se Zoran Milanović proglasi personom non grata.