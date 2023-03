Novi udar na džepove građana: Meso poskupljuje, prijeti i nestašica

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH Admir Kahriman kazao je za „Avaz“ da nam najave koje dolaze iz EU o smanjenju proizvodnje mesa nikako ne idu u prilog i vjerovatno znače da će na našem tržištu doći do poskupljenja.

Prema nekim najavama, meso bi moglo biti skuplje od 10 do čak 30 posto.

Podsjetimo, enorman rast cijena prošle godine doveo je do toga da su građani meso prestali kupovati na kilogram, već pretežno kupuju po pola kilograma.

Stanovnike Bosne i Hercegovine u narednom periodu očekuje novo poskupljenje mesa, a, osim toga, prijeti i nestašica. Razloga za to je više.

- Kada je riječ o mesu, 90 posto uvozimo iz zemalja EU. To znači da cijenu našeg mesa na polici, odnosno u prodaji, diktira svjetsko tržište.

Dosadašnji pogrešan rad, u kojem je zanemarena domaća proizvodnja, doveo je do toga da se ona iz godine u godinu sve više gasila.

Tursko tržište

Tako da sad ovisimo o uvozu, a cijene diktira evropsko tržište - rekao nam je Kahriman.

Kako je naveo, u FBiH se godišnje utovi do 8.000 grla.

- To je ništa. Ako izračunamo 8.000 grla po nekih 280 do 300 kilograma mesa, to je poražavajući podatak. S druge strane, imamo i otvoreno tržište za Tursku, te će ta domaća proizvodnja uglavnom završavati na turskim trpezama - zaključio je Kahriman u razgovoru za „Avaz“.

375,3 miliona kilograma mesa od januara do kraja novembra uvezeno je na domaće tržište prošle godine.

9,3 miliona kilograma mesa BiH je izvezla u istom periodu prošle godine.