Satler u Goraždu: Nijednom političaru ne bi trebalo da je u interesu da vrši blokade

Izbori u BiH su održani 2. oktobra i građani očekuju da se njihova izborna volje provede, izjavio je šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u našoj zemlji Johan Satler (Johann Sattler) tokom posjete BPK Goražde. Komentirajući stav potpredsjednika FBiH Refika Lende da neće dati saglasnost na imenovanje Vlade FBiH bez SDA, Satler je kazao da je Vlada BPK imenovana 8. decembra prošle godine i da može poslužiti kao primjer.



Očekujemo da se formira Vlada FBiH

- Vidjeli smo da je u januaru formirana državna vlada, RS ima vladu, također je to slučaj u više kantona, tako da očekujemo da se formira i Vlada FBiH. Ostalo je još nekih desetak dana do isteka roka kada se to mora uraditi i ja apeliram na odgovorne da to urade u ostavljenom roku. Nijednom političaru ne bi trebalo da je u interesu da vrši blokade. Imali smo vladu u tehničkom mandatu u proteklom periodu i vidjeli smo šta to znači i mislim da u ovoj zemlji ima kapaciteta i volje da se to ne desi ponovo – istakao je Satler, koji nije želio komentirati špekulacije da će visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) ponovo intervenirati.

Inače, Satler se u Goraždu susreo sa sa premijerom Edinom Ćulovom, predsjedavajućim Skupštine Muradifom Kanlićem i poslanicima u kantonalnoj skupštini. Domaćinima je čestitao što su prvi u državi formirali vladu, te na taj način pokazali da žele da rade i da budu na usluzi svojim građanima. Istaknuto je da je BiH kandidat za članstvo u EU, te da je pred njom 14 prioriteta koje je potrebno ispuniti prije otvaranja pregovora o članstvu.

Brojne teme

- Potrebno je naporno raditi na državnom nivou, donijeti zakone koji se tiču pravosuđa, unaprjeđenja vladavine prava, sprječavanju sukoba interesa, dopune zakona o VSTV-u, ali mnogo je stvari koje se mogu uraditi i na kantonalnom nivou. O tome smo razgovarali. Govorili smo i o velikim projektima na kojima zajednički možemo raditi, kao što je tunel Hranjen čijom bi se izgradnjom prepolovilo vrijeme potrebno za dolazak iz Sarajeva do Goražda i obrnuto – kazao je Satler.

Neke od tema bile su i energetska tranzicija, turizam, poljoprivreda, ali i evropski fondovi koji su na raspolaganju.

- Razgovarali smo i o uspostavi Ureda za borbu protiv korupcije. To je ono što građani očekuju. Jedan od najboljih primjera je takav ured u Sarajevu. Za vrlo kratko vrijeme građani su mogli vidjeti sve koristi jednog takvog transparentnog sistema integriteta, kada se od izabranih zvaničnika zahtijeva da objavljuju svoje imovinske kartone, uspostavi transparentna baza podataka i očekujemo da će se nešto tako dogoditi i ovdje – kazao je šef Delegacije EU u BiH Johan Satler.