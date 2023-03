Crnadak poručio Šmitu: Dajte ovom narodu pravo da zaista bira svoje predstavnike

Gost današnjeg izdanja Rezimea bio je Igor Crnadak, šef Kluba zastupnika PDP-a u NSRS i potpredsjednik ove stranke.

Kaže da je prekid saradnje RS sa američkom i britanskom ambasadom potpuno besmislen potez.

Najveći partneri EU

- Kao prvo, ako gledate politički, RS i BiH su donijele sve odgovarajuće odluke da idu putem EU, a to podrazumijeva i sve veću podudarnost kada je u pitanju vanjsko političko djelovanje. SAD i Velika Britanija su glavni, najveći partneri EU i sasvim sigurno da ne možete ići evropskim putem a imati ovakav odnos sa Londonom i Vašingtonom. S druge strane, nema nikakve logike ni u smislu ekonomije, u smislu stvaranja povoljnog ambijenta za investiranje i u smislu onoga što su SAD ovdje uradile. Na kraju krajeva, SAD su zemlja domaćin Dejtonskih pregovora, tamo je nastao Dejtonski Ustav, Dejtonski sporazum. To je zemlja koja garantuje sve ono što piše u Dejtonu i RS nema nijedan jedini razlog da od Amerike pravi neprijatelja. Kada je Vlada donijela tu odluku gospođa Cvijanović bila je u Njujorku, što je samo po sebi apsurdno. Dan nakon te odluke Igor Žunić imao je sastanak u Banjoj Luci sa američkim ambasadorom koji je trenutno na poziciji šefa Misije OEBS-a za BiH. Tako da je sve to još jedna šarada, još jedna predstava kojom SNSD mlati pred očima naroda sa skloni pažnju sa svih problema i neprilika koje čine u našem društvu.

Smatra da novom sazivu Vijeća ministara treba dati 100 dana pa onda gledati njihove rezultate.

- Međutim, ono što možemo reći jeste da već sada, davno prije tih 100 dana se vidi da ova struktura ne množe dati nikakve rezultate. Onih osam uslova koje je dobila BiH kada je u decembru prošle godine nama uručen kandidatski status, prošlo je od toga više od tri mjeseca, nijedna jedina stvar nije urađena. Ne samo da nije nijedan uslov ispunjen, nego recimo na polju korupcije imate korak unazad, na polju slobode i zaštite novinara imate dva koraka nazad, pogotovo ovdje u RS. Jasno je da ova struktura gdje imate sa jedne strane osovinu SNSD-HDZ koja je jedno strateško partnerstvo i okvir u kojem oni razmišljaju samo o svojim ličnim i stranačkim interesima i sa druge strane, strukturu iz Federacije koja je dio ekipe koja je po svaku cijenu brže bolje pojurila da uđe na pozicije, ne razmišljajući ni o čemu. Kako očekivati nešto od ove strukture stranaka kad ste prije nekoliko dana imali zahtjev od stranaka iz Sarajeva prema Tužilaštvu da se procesuiraju ključni ljudi ove većine. Dakle da se procesuiraju ljudi koji su među najvažnijim ljudima koalicije i to traže ljudi iz iste te koalicije. To je prosto jedna apsurdna situacija. Poput Top liste nadrealista.

Poprilično je zaključana situacija oko formiranja vlasti u FBiH

Crnadak ističe da je jasno da stranke Osmorke nisu imale nimalo strpljenja, da su po svaku cijenu htjeli što prije da sjednu u fotelje.

- Upravo to je bio razlog zašto se odustalo od razgovora sa drugim političkim blokom iz RS jer je bilo obećanja da će osovina SNSD-HDZ to njima ekspresno da završi, da ih postavi u fotelje, a sve druge stvari, kako oni to vole reći - ćemo poslije. Evo to poslije polako dolazi i već sad vidimo da čitav posao ove većine na nivou BiH je počeo sa podjelom fotelja i tu će i završiti.

Kaže da im je od izbora delegata za Dom naroda bilo jasno šta je koncept Osmorke.

- Njihov izbor je bio Dodik, Dragan Čović, odnosno ove dvije stranke i oni su se odlučili tim putem da što prije to završe i naprave. Priča o tome da nije bilo matematike za razgovor sa drugim blokom nije tačna. Za mene je razočaravajuće što su odustali od onoga za šta su se javno zalagali.

O aktuelnoj krizi u formiranju vlasti u FBiH i potencijalnoj intervenciji Kristijana Šmita (Christian Schmidt) kaže:

- Ako Kristijan Šmit razmišlja da nešto nametne ja mu moram reći i poručiti da prioritete svih prioriteta je da proširi svoju odluku iz tzv. paketa integriteta. Gospodine Šmit ako hoćete istinski da pomognete ovom narodu onda donesite odluku o skeniranju glasačkih listića, o obaveznom otisku prsta kao potvrdi identifikacije glasača, o videonadzoru na biračkim mjestima. Dajte ovom narodu pravo da zaista bira svoje predstavnike a ne da to rade nekakvi stranački aktivisti sa raznim vrstama manipulacija na terenu. Ako već nešto namećete, ovo neka bude to. Što se tiče mogućeg daljeg nametanja za rješavanje situacije u Federaciji, ja zaista nikad nisam bio pristalica takvih stvari, ali činjenica je da postoji jedna poprilično zaključana situacija. S jedne strane jasno predstavljena većina, ali sa druge strane nedostatak ta tri glasa u krugu predsjednika i dva potpredsjednika što je neophodno za formiranje Vlade. Gledajući sa strane svako tu ima dobre argumente, svako ima dosta čvrsto objašnjenje. Vidio sam da se pojavila ideja da se promijeni Ustav i da bude navedeno da su dovoljne dvije od te tri ruke. Čini mi se da to može biti rješenje jer bi to rasteretilo i buduće procese.

Kada se imperiji približava kraj njihovi zahtjevi postaju sve luđi i luđi

Crnadak ističe da je zakon o kriminalizaciji klevete izrazito antievropski zakon.

- Ovo je još jedna potvrda da je vlast u RS izrazito antievropska, da ne želi da vuče RS ka EU nego želi da je vodi u nekom drugom smjeru, autokratskom. Ovaj zakon unosi dodatnu presiju na narod jer svako može završiti u zatvoru. Vrlo je često naći argumentaciju da to branite. S druge strane ovim zakonom se stvara jedan zaštitni oklop oko svake javne ličnosti.

Kaže da "kada se imperiji približava kraj njihovi zahtjevi postaju sve luđi i luđi".

- Ja mislim da mi to sada proživljavamo. Ovo je ne samo kriminalizacija klevete ili uvreda, nego kriminalizacija bilo kakve kritične riječi.

Naglašava da je svaka priča oko mijenjanja kursa PDP-a apsolutno netačna.

- Svako ko želi da sruši režim u RS mora da nađe minimum interesa i sjedne za isti stol - zaključio je Crnadak.