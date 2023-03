Damir ef. Peštalić ne zaboravlja džematlije: Iftare nose na vrata usamljenih srebreničkih majki

Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Srebrenica i džemat Srebrenica organizirali su podjelu iftara usamljenim srebreničkim majkama na kućna vrata. Neke od njih su u potrebi, a neke žive same te nisu u stanju pripremiti obrok.

Znak pažnje

Kako je za „Avaz“ kazao Damir ef. Peštalić, glavni imam MIZ Srebrenica, cilj je da stariji i osobe koje žive same znaju da neko misli na njih te da je priprema i dostava iftara znak pažnje.

- Najvažnije od svega jeste da naše majke, žrtve genocida, znaju da nisu same. Ideja podjele iftara u Srebrenici potekla je prije tri godine u našem medžlisu. Trenutno imamo 25 majki kojima svaku večer dostavimo iftare, a nadam se da će ovo postati tradicija. Kvalitetni i obilni iftari pripremaju se u aščinici „Azemina“ - kaže ef. Peštalić.

Dodaje da ovo nije socijalna pomoć, riječ je, kako kaže, o osjećaju brige, da se tim majkama otvore vrata, da se poselame i porazgovaraju. To što im neko otvori vrata za ramazan njima je veliko, to im daje posebnu čar.

Puno znači

Rejha Omerović kaže da joj posjeta i iftar mnogo znače. Nije samo poenta u hrani, pažnja je mnogo važnija. Kada im neko otvori vrata, upita ih za zdravlje i lijepo progovori, za usamljene majke veliki je dar.

- S nestrpljenjem, sat pred iftar, čekam kad će neko otvoriti vrata, da imam s kim progovoriti koju riječ. Mahom iftar donose naši imami. Pitaju za zdravlje i treba li nam šta. To je za mene najveći poklon - kazuje nam Timka Ibrahimović.

Mnogi donatori

- Mnogo je ljudi uključeno u akciju, kako naši Srebreničani koji žive ovdje tako i oni u dijaspori. Ima i ljudi koji nisu iz Srebrenice, a koji nam pomažu, što mene posebno raduje. To govori koliko je naš narod vezan za Srebrenicu. To govori da Srebrenica nije sama - kaže nam ef. Peštalić te poziva sve one koji žele učestvovati u ovoj akciji da im se obrate putem emaila ahmet.hrustanović@gmail.com.