Velikim preduzećima i izvoznicima 5,2 miliona KM za regresiranje kamata

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Regresiranje kamata - Garantni fond“ u iznosu od 5.200.000 KM.

Sredstva su namijenjena za regresiranje kamata velikim preduzećima i izvoznicima po kreditima iz Garantnog fonda Federacije BiH. Ovaj program je rezultat nastojanja Vlade za nastavak iznalaženja mjera pomoći privredi Federacije, usljed poteškoća u poslovanju privrednih društava.



Pravo na dodjelu

Pravo na dodjelu grant sredstava po ovom programu ostvaruju privredna društva koja su kreditno zadužena po postojećim programima za velika preduzeća i izvoznike, ili će biti zadužena u 2023. godini po Kreditno garantnom programu za velika preduzeća i Kreditno garantnom programu za izvoznike. Korisnici sredstava garancijskog fonda po automatizmu će dobiti mogućnost korištenja sredstva za regresiranje kamata, a stiču pravo na regresiranje kamata za I, II, III i IV kvartal 2023. godine, ukoliko su uredno izmirili dosadašnje obaveze po kreditu.

Osnovni cilj Programa je omogućiti korisnicima da dobiju grant sredstva na ime subvencionisanja dijela troškova kamate. Subvencionisat će se dio kamata na ove kredite, na tromjesečnom nivou i u visini do 2,5 posto. Subvencije će se odobravati korisnicima kreditnih sredstava do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2023. godine.

Postupak subvencionisanja kamate će se provoditi refundiranjem dijela kamate na kredite odobrene za ove kreditne programe, namijenjene za održavanje tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti, nabavku obrtnih sredstava, dovršenja već započetih investicija, kao i pokretanje novih poslovnih aktivnosti, te rast i razvoj postojećih. Također, odnose se i na povećanje konkurentnosti, razvoj i uvođenje inovacija, novog zapošljavanja, kao i kupovinu zemljišta, poslovnih prostora i poslovnih udjela, te refinansiranje postojećih kreditnih i obaveza po osnovu finansijskog lizinga.

Realizacija odluke

Programom utroška sredstva su definisani zakonodavni okvir, cilj, namjena sredstava, korisnici, raspoloživa sredstva, trajanje programa, visina subvencionirane kamatne stope, uslove koje treba ispuniti korisnik, kao i postupak odobravanja sredstava.

Za realizaciju danas donesene odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija i Razvojna banka FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.

Odlukom je također utvrđeno da će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljati izvještaje Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu i Programom.

Programom je utvrđeno da će Razvojna banka FBiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije definirati međusobne odnose ugovorom o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata-Garantni fond, kojim će se regulirati detaljna procedura subvencioniranja kamata. Stoga je data prethodna saglasnost za zaključivanje ovog ugovora, a za njegovo potpisivanje je ovlašten federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

Program i odluku Ministarstvo će objaviti u Službenim novinama Federacije BiH i na web stranici Ministarstva.