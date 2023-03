Ilija Cvitanović za "Avaz": Ni o Budžetu ni o plaćama nije trebalo raspravljati u hitnoj proceduri

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Ilija Cvitanović (HDZ 1990) za portal „Avaza“ je izjavio da nije podržao Budžet koji je došao nekoliko sati ranije, niti je podržao hitnu proceduru ni na jednom, ni na drugom prijedlogu, jer smatra da to nisu stvari za hitnu proceduru, bez da za Budžet koji se povećava gotovo 250 miliona KM treba jedna ozbiljna analiza i rasprava.

Cvitanović je to izjavio nakon što je danas održana hitna sjednica i nakon što je usvojen Zakon o Budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, ali ne i Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Osnovica na tri nivoa

- Smatram da utvrđeno povećanje osnovice na 600 KM ne odgovara pravednoj raspodjeli novaca iz Budžeta. Komentirao sam da osnovica mora biti podjeljena na tri nivoa, da oni koji imaju najmanje dobiju više, da oni koji imaju srednje dobiju nešto više i da oni koji imaju najviše ne dobiju ništa – kazao je Cvitanović za "Avaz".

Nada se da će u Aktu koji su dobili od Vijeća ministara BiH krenuti u jednu izradu cjelovitog zakona o plaćama i naći rješenje za to.

- Kad je riječ o Budžetu, nisam zadovoljan. Nisam našao sredstva za nauku. Nisam našao sredstva za pomoć pri gašenju požara. Vidjet ćete naljeto šta će se dogoditi, opet će nam morati pomagati Republika Hrvatska, ako bude htjela s obzirom na sve što proživljava od BiH. Nisam vidio sredstva za sport. Vidio sam mnogo povećanja na materijalnim troškovima, na troškovima prijevoza, tako da sam bio i protiv hitne procedure i protiv Proračuna BiH, odnosno suzdržan za Proračun institucija BiH – rekao je Cvitanović za "Avaz".

Uvećan Budžet

Dodao je da da je Budžet usvojen, on je operativan i funkcionirat će.

- On je značajno veći. To je dobro za BiH da se prepoznaje značaj institucija BiH. On ide svojim tokom. Ja se nadam da će Zakon o plaćama biti u jednoj redovnoj proceduri, gdje ćemo moći ulagati svoje amandmane, a ne ovakve populistički napasnim rješenjima, da ćemo doći do toga da oni koji imaju 600-700 KM plaću dođu do nivoa mogućnosti preživljavanja u BiH, i da bismo do toga došli samo nam treba sistemsko rješenje. Na ovaj način, ovim pokušajima hitnosti nekakve nećemo nikada doći do rješenja – zaključio je za "Avaz".