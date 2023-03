Zenički rudari noć provode pod vedrim nebom: Ovo je bruka i sramota!

Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, noć će provesti pod vedrim nebom ispred zgrade Gradske uprave. Ne odustaju od svojih zahtjeva, jer kako ističu, nemaju kuda.

Pripremili su deke, nešto hrane i vode i čekaju da se njihova agonija konačno riješi.

Ne pije vode

Elvedin Avdić, predsjednik Sindikata RMU Zenica, rekao je večeras da su zadovoljni zaključcima Gradskog vijeća Zenice, ali da, prema svemu sudeći, to ne pije vode.

- Sramota je da se ovo ovako radi od rudara, kojih je pola glasalo za te iste gradske vijećnike, za tog istog gradonačelnika. Mi smo molili evo sedam dana da se to odblokira i da se sjedne i mi bi se uključili, sindikat u to da se to završi i da se napravi sporazum sa Elektoprivredom BiH, sa rudnikom i sa Gradskom upravom. Ja znam bilo je, nisam od jučer u ovome, prije nekih sporazuma sa rudnikom, znam da naš rudnik bez EP BiH ne smije ništa.

Ovaj put se ponudila i EP BiH da se potpiše s tri strane sporazum. Ne znam čemu ovo vodi, mogu samo reći ovo je bruka i sramota, mene je stid kući doći. Moje žene, moje djece. Evo nisam jeo, teško je - kazao je Avdić.