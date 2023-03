Debata u studiju: Vi ste do sad Dodiku i Čoviću isporučili sve sigurnosne agencije

Zastupnici Zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine Damir Nikšić (SDP), Rasim Smajlović (NIP), Adnan Efendić (SDA) i Mahir Mešalić (DF) u emisiji Polis, koja se emituje na TVSA govorili su o formiranju vlasti na federalnom nivou.

Na pitanje da li misle da će se nova vlast formirati do 6. aprila, kada je i posljednji rok, Nikšić je rekao da bi trebala.

- Ako sve bude po Ustavu, ako svako uradi svoj dio posla, za ono što je po Ustavu definisano da se mora uraditi - kaže Nikšić.

Nije dostavljen poziv

S druge strane, Efendić kaže kako još uvijek nije dostavljen poziv za sjednicu Parlamenta, koji po pravilu, treba biti dostavljen 14 dana prije uspostave Vlade, što implicira na to da se nova Vlada neće formirati do krajnjeg roka.

- Maloprije sam pročitao da je Lidija Bradara donijela odluku o formiranju nove vlade, za šta je potrebna saglasnost i druga dva člana, odnosno dva potpredsjednika. Ono što znam jeste da gospodin Lendo nije imao priliku da se usaglašava u vezi kandidata, tako da nisam siguran da li će isti prijedlog podržati, ukoliko nije imao priliku da učestvuje u formiranju nove Vlade Federacije - kaže Efendić, braneći tako dosadašnje postupke gospodina Lende kada je riječ o formiranju vlasti.

Protiv blokade

Mešalić dodaje kako je protiv bilo kakvog vida blokade, ali je za to da se uradi bilo šta što bi bilo efikasno u pogledu očuvanja ideje građanske Bosne i Hercegovine.

- Naravno da sam protiv bilo kakve blokade, pošto je HDZ već u praksi blokirao i imenovanje vlade u prošlom sazivu i sve ostale zakone. Ja se zalažem za to da nije problem da mi promijenimo Ustav u oba doma, da većina formira vlast, ali da je to stalno rješenjem i mi bismo na to sutra pristali, bez obzira na to ko bi bio na vlasti. Tako bi ostala sačuvana ideja građanske države za budućnosti - rekao je Mešalić.

Svoje nezadovoljstvo izrazio je potom Nikšić, postavljanjem pitanja kojim jasno naglašava da mu nije jasno koji je to razlog zbog kojeg Refik Lendo i dalje usporava proces uspostave nove vlasti.

- Lendo je potpredsjendik Federacije i mene interesuje koji je zvaničan razlog zbog kojeg on neće da stavi svoj potpis. Vrlo je problematično to što je on povukao vitalni nacionalni interes, kako kaže, zbog Bošnjaka, onda kada je rekao da neće Srbi i Hrvati birati vladu Bošnjacima - kaže Nikšić.

Rasprava i kritike

- Ja nisam advokat potpredsjednika Lende, ali da sam na njegovom mjestu ni ja ne bih potpisao ono za što me niko nije pitao. On je izabran za potpredsjednika Federacije i pozvan je da da saglasnost na prijedlog. Lendo je svaki dan na svom radnom mjestu u Predsjedništvu Federacije - odgovorio je potom Efendić.

Veća rasprava u emisiji je započela između Mešalića i Nikšića, gdje je gospodin Mešalić počeo kritikovati stranke Osmorke.

- Kao što možete zaobići gospodina Lendu, na isti način možete izbjećo i HDZ. Dakle, pitanje je zašto vi ne pristanete da mi izbjegnemo HDZ? Zašto mi ne bismo mogli formirati vlast bez SDA i HDZ-a. Vi ste do sad Dodiku i Čoviću isporučili svee sigurnosne agencije i nastavljate to raditi. I iskreno da vam kažem, ja da sam gospodin Lendo, ja vam ne bih dao da vladate ne državom , ne Federacijom, nego ni mjesnom zajednicom. Stranke Osmorke su postale filijale HDZ-a u Federacija. Predsjedavajuća Predstavničkog doma radi onako kako joj Mladen Bošković kaže i to znaju svi. Usvojio se budžet kojim su najviše oštećeni Kanton Sarajevo, Zenički i Tuzlanski kanton - rekao je Mešalić.

Smajlović je upitan o tome da li vidi izlaz iz ove situacije, gdje on kaže da ne priželjkuje intervenciju Visokog predsatvnika, ali da je svakako očekuje.

Sinoćnja emisija je bila ispunjena suprotstavljenim mišljenjima, a izgleda da će javnost odgovore na postavljena pitanja dobiti tek onda kada se zvanično oformi nova Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.