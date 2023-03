Konaković za "Avaz" o prijetnjama smrću: Bojim se da se može desiti scenarij kao s Đinđićem

Na društvenim mrežama proširila se fotografija komentara s jednog sarajevskog portala u kojem se poziva na likvidaciju lidera SDP-a Nermina Nikšića i lidera NiP-a Elmedina Konakovića.

U izjavi za "Avaz", lider NiP-a Elmedin Konaković kazao je kako ove prijetnje shvata vrlo ozbiljno.

Targetiraju nas kao izdajnike

- Stepen prijetnji, koji oni povećavaju kako gube vlast, postaje sve gori. Uglavnom se to svodilo na neke uvrede i na neke bljuvotine koje sam gledao od nekih ljudi koji to rade po nalogu, jer to rade vrlo organizovano, da bi sad u posljednjoj fazi svog ludila pokazali spremnost i na najgore stvari, na kreiranje anarhije, nereda, na pozivanje na različite destrukcije prema Bosni i Hercegovini, uključujući i pozive na likvidacije opozicionih lidera. To pokazuje u kakvom stanju se trenutno nalaze SDA i DF. Vidio sam i kod organizacije današnjih protesta njihove lidere kako dolijevaju ulje na vatru, govore o odbrani države, targetirajući nas kao neke izdajnike, dok mi svakodnevno radeći svoj posao dokazujemo konkrentim primjerima njihovu izdaju države u svakom segmentu kojim su rukovodili - naveo je Konaković.

Lider NiP-a je istakao kako je razgovarao s nekoliko rukovodilaca iz sigurnosnih agencija te da od njih traži ozbiljnu i hitnu reakciju.

- Ne samo zbog mene, ja sam prilično naviknut i pazim na sebe, nego i zbog poruka koji oni šalju radi budućnosti političke scene i BiH. Ako se ovakvi ljudi brzo ne sankcionišu i ne privedu pred lice pravde, bojim se da se može desiti ono što smo u regionu gledali, da Bosna i Hercegovina može postati poprište takvih obračuna za koje ću direktno optužiti lidere tih partija. Mislim na ubistvo Đinđića, na neke druge napade, nasrtaje na porodice, na protivnike iz drugih stranaka, to nije ništa što na prostoru Balkana nismo gledali.

Podvale i montaže iz OSA-e

Konaković kaže kako mu je nekad davno izgledalo kao nemoguće da se takve stvari mogu desiti u BiH, ali sada vidi da su pojedini krugovi spremni i na to.

- Srce centara koji su kreirali takvu atmosferu je bila OSA do smjene Osmana Mehmedagića i iz te kuće su kretale najbrutalnije montaže i podvale, da bi se onda grupa botova i plaćenika s imenima i prezimena na to uključivala. O tome govorim javno i nikad neću prestati. U tome je učestvovalo i nekoliko ljudi iz vaše branše, imenom i prezimenom sam ih prozivao, koji takav narativ pretvaraju u nekakve članke i kvaziistraživačko novinarstvo puno laži preko kojeg nama političarima koji se borimo za istinske promjene u BiH crtaju mete na čelo. To je jedan organizovani sistem, nimalo bezazlen. Ali, nismo ni mi za potcijeniti. Došlo je vrijeme da se s tim sistemom zaista obračunamo. Oni koji su spremni na ovakve prijetnje su vjerovatno spremni i na izvršenje ili u najboljem slučaju da motiviraju nekog psihičkog bolesnika da sutra uradi takvu stvar na ulici - naveo je Konaković u razgovoru za "Avaz".